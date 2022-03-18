نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة الجديدة في السعودية 2022 في المقال التالي
وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة الجديدة في السعودية 2022، يبحث الكثير من المواطنين عن الوظائف الشاغرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن وجود وظائف شاغرة لديها في أكثر من وظيفة مختلفة ويمكن التقديم عليها من خلال عدة خطوات هامة سوف نوضحها إليكم واهم شروط التقديم والوظائف المعلن عنها بالتفصيل.
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في السعودية المسئولة عن تخطيط وتطوير جميع مرافق وحدات تقديم الرعاية الصحية التابعة للقوات المسلحة والتي تحتوى على خمسة وعشرون مستشفى ومائة ثمانية وأربعون مستوصف، حيث يتم من خلالهم عن تقديم الخدمات الوقائية والرعاية الطبية اللازمة لكافة منسوبي القوات المسلحة وأسرهم حيث يتم التنسيق لتحقيق التكامل مع القطاعات الصحية الأخرى في مجال تقديم تبادل الخبرات والمشاركة في خطط الطوارئ وخاصة في أعمال موسم الحج وغيرها.
شروط التقديم على وظائف الخدمات الطبية 2022
- يجب أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن سابعة عشر عامًا عند بداية التقديم على الوظيفة.
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن أربعون سنة.
- لابد ألا ينتمى لأي وظيفة حكومية في المملكة العربية السعودية.
- ألا يكون متزوجا من سيدة أجنبية.
- يجب أن لا يكون لديه سوابق جنائية لأي جرائم مخلة بالأمانة والشرف.
- لابد أن يكون للمتقدم حاصل على المؤهل العلمي الخاص للوظيفة.
- يجب أن يجتاز القبول في المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية.
- لا يقل طوله عن مائة وستين سنتيمتر ويكون الوزن متناسق مع الطول.
وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 2022
- طبيب أطفال عام مسجل.
- منسق مكافحة عدوى.
- ممرض قانوني أول.
- ممرض قانوني ثاني
- طبيب نائب أول طب طوارئ.
- استشاري طب طوارئ.
- ممرضة أخصائية مسجلة.
- طبيب نائب أول علاج إشعاعي.
- صيدلي أول/الصيدلة الإكلينيكي.
- طبيب نائب أول أشعة عامة.
- استشاري طب الأطفال.
- استشاري (I C U).
- مسجل طب الأسرة.
- استشاري / طب الأعصاب.
- أخصائي أشعة صوتية للقلب.
- أخصائي فسطره قلب.
التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 2022
- قم بالدخول إلى موقع الخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية.
- ثم اكتب البريد الالكترونى الخاص بك.
- بعد ذلك ادخل كلمة المرور.
- ثم قم بتسجيل الدخول وكتابة كافة بياناتك الأساسية.
- بعد ذلك يجب الموافقة على الأحكام والشروط.
- وأخيرا بعد تعبئة السيرة الذاتية سترسل لك رسالة تأكيد على عنوان بريدك الالكترونى ومن ثم ستتمكن من التقديم على الوظيفة.
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