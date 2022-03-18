نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في فرجت كمستفيد عبر منصة أبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في فرجت كمستفيد 1443، تعتبر منصة فرجت بالمملكة العربية السعودية من أهم وأبرز المنصات الخيرية التي تعمل على جمع التبرعات والأموال من المواطنين ودفعها لتسديد ديون السجناء والغارمين المحكوم عليهم بالسجن نتيجة تعثرهم في سداد أقساط ما أو ديون ما لغيرهم من المواطنين، لذلك تسعى المنصة إلى الربط بين المتبرع والمواطنين المستحقين للتبرعات بالمملكة، مما دفع الكثير من المواطنين إلى الاشتراك في المنصة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، وتسهيلاً على كافة الأسر المحتاجة التي ترغب في التسجيل في فرجت كمستفيد قامت المنصة بتوفير طريقة إلكترونية تمكن المواطنين من التقديم في المنصة من المنزل بدون بذل أي جهد ولكن يشترط توافر بعض الضوابط في المتقدم للاستفادة من الخدمة وهذا ما سنتناوله فيما يلي بالتفصيل.

رابط التسجيل في فرجت كمستفيد 1443

قامت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية بالاشتراك مع منصة فرجت بتوفير العديد من البيانات عن المواطنين المسجونين نتيجة التأخر في سد الدين، مما يسهل على المتبرع تحديد الشخص المسجون والتبرع له بسهولة ويسر بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع المديرية العامة للسجون.

فما على المواطن الذي يرغب في التسجيل في فرجت كمستفيد سوى اتباع الخطوات المتمثلة في النقاط التالية:

أولاً يقوم المتقدم بزيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ أبشر أفراد “، ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول في حسابه عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

“، ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول في حسابه عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم قم بفتح أيقونة “ خدماتي ” الظاهرة في أعلى الصفحة الظاهرة.

” الظاهرة في أعلى الصفحة الظاهرة. بعد ذلك قم باختيار خدمة “ أبشر فرجت “، ومن ثم قم بتعبئة نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة لطلب المساعدة من فرجت.

“، ومن ثم قم بتعبئة نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة لطلب المساعدة من فرجت. وأخيراً قم بالنقر على زر “تقديم“.

شروط التسجيل في منصة فرجت

للتأكد من وصول التبرعات بالمستحقين لهذه التبرعات قامت الوزارة بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها في المديون الذي يرغب في التسجيل في المنصة تتمثل هذه الشروط في الآتي:

في البداية لابد من امتلاك المتقدم لحساب مفعل في منصة أبشر الإلكترونية.

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل من الغارمين المسجونين نتيجة التأخر في دفع الأقساط.

أو أن يكون من الأشخاص المتعثرة في سداد الديون لمؤسسات أو أشخاص آخرين.

طريقة اتبرع في فرجت للمديونين 2022

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن الطريقة الإلكترونية التي يمكنهم اتباعها ليتمكنوا من التبرع وإخراج السجناء الغارمين من السجن، فما عليهم سوى اتباع الطريقة التالية:

يقوم المتبرع بتسجيل الدخول في حسابه عبر منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بفتح قائمة “ خدماتي ” ومنها يقوم باختيار “ المديرية العامة للسجون “.

” ومنها يقوم باختيار “ “. ثم يقوم باختيار “ برنامج فرجت “، ومن ثم يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في المنطقة والفئة المستفيدة من التبرع.

“، ومن ثم يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في المنطقة والفئة المستفيدة من التبرع. بعد ذلك قم بتحديد المبلغ الذي ترغب في التبرع به.

وأخيراً قم بسداد المبلغ عن طريق خدمة سداد من خلال إدخال رقم الفاتورة التي قمت بدفعها.

وبذلك نكون قد انتهينا من ذكر شروط وطريقة التسجيل في فرجت كمستفيد 1443، كما تعرفنا على الطريقة التي يجب اتباعها للتبرع للغارمين.