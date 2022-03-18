نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين في السعودية في المقال التالي
حجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين في السعودية قامت وزاره الداخلية بإطلاق خدمه خاصه لحجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين داخل السعودية طريقه بسيطه وتتسم بالسرعة وهي من خلال منصة ابشر الإلكترونية لتقديم الخدمات لجميع المقيمين في السعودية ومن المعروف ان منصة ابشر من اهم المنصات الإلكترونية التي توفر الجهد والوقت على المواطنين السعوديين بشكل واضح كما تعمل على تقديم الكثير من الخدمات الرائعة والمتميزة من خلال برنامج ابشر. وسوف يتناول هذا المقال موضوع خاص بموعد الأحوال المدنية للمقيمين في السعودية.
تعرف على الأحوال المدنية في السعودية
تعتبر الأحوال المدنية في احد البرامج والأنظمة التي توفر الكثير من الخدمات المختلفة للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى الأحوال المدنية التي تتبعها بشكل رئيسي . كما أن الأحوال المدنية تعرف بانها هي قولي عن جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين داخل السعودية.
ما هي الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية.
- تعودت عمل الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخليه في السعوديه بتقديم كافه الخدمات للمواطن السعودي بطريقه سهله وبسيطه وأهميتها تدور حول معرفه الاحوال الشخصية للمواطن السعودي ومن اهم الخدمات التي تقدمها الاحوال المدنية في السعوديه وهي كالاتي.
- تعمل الاحوال المدنية إصدار الهوية الشخصية أو الهوية الوطنية و بطاقه الاحوال المدنية الخاصة بالموطن السعودي .
- تعمل بشكل أساسي على المساهمة في تنسيق الفروع الخاصة بالوكالة وتعمل على توفير كافه المتطلبات الخاصة بها سواء كانت متطلبات إدارية وتنظيمية هادفه مع الموظفين.
- تقوم الاحوال المدنية بأعداد التقارير الأخصائية اليومية والشهرية والسنوية أيضا عن البطائق والوثائق والإقامات والبطاقات الخارجة منها.
حجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين
- يجب على المواطن أن يقوم بتسجيل الدخول إلى منصة ابشر
- ثم يقوم بالضغط على أيقونة ابشر للأفراد.
- ثم بعد ذلك يقوم بالانتقال إلى خانه المواعيد ثم الاحوال المدنية في الصفحة الظاهرة أمامك.
- يجب عليك ملئ جميع البيانات المطلوبة في الخانات الموجودة أمامك.
- يجب عليك الانتقال الخدمة المواعيد الموجودة في صفحه الاحوال الشخصية.
- ثم بعد ذلك عليك الضغط علي حجز موعد جديد والتسجيل فيه
- يجب عليك اختيار الخدمة وبعدها اختيار المنصة التابعة لك والموجود فيها وبهذا يكون التسجيل قد تم بنجاح.
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