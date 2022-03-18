نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار جوالات هواوى فى مكتبة جرير 2022 في المقال التالي
توفر مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية العديد من المنتجات الإلكترونية والأدوات المدرسية بعروض مميزة للعملاء، وتعد الأجهزة الذكية من أكثر السلع المُستهلكة وخاصة أجهزة هواوي الذكية التي تتميز بمواصفات عالمية، ووفرت المكتبة موديلات مختلفة من جوالات هواوي بأسعار مميزة.
اسعار جوالات هواوى في مكتبة جرير
تعد شركة هواوي من أشهر الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الذكية التي تأتي بمواصفات عالية وتقنيات جديدة، ولذلك تزايد البحث من قبل المستهلكين في المملكة عن اسعار جوالات هواوى فى مكتبة جرير، والتي جاءت كالتالي:-
هاتف هواوي Y9a
- يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت، وتبلغ ذاكرة التخزين العشوائي 8 جيجابايت.
- يدعم الهاتف الجيل الرابع 4G.
- يصل سعر الهاتف 1000 ريال سعودي.
- يتوافر من الهاتف اللون الفضي سبيس واللون الأسود.
سعر هواوي نوفا 9 في جرير
- تبلغ سعة الذاكرة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.
- يدعم الهاتف الجيل الرابع 4G.
- يبلغ سعر الهاتف 1600 ريال سعودي.
هواوي نوفا 8
- تصل سعة الذاكرة إلى 128 جيجا وذاكرة الوصول العشوائي (رام) 8 جيجابايت.
- سعر الهاتف في مكتبة جرير بعد الخصم 1200 ريال سعودي.
- يتوافر من الهاتف اللون الأزرق والأبيض.
جوالات هواوي رخيصة في جرير
يتوفر لدى مكتبة جرير جوالات هواوي متوسطة المواصفات وقليلة التكلفة تناسب الكثير من المواطنين داخل المملكة مثل:-
سعر هواوي Y6p
- مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت والذاكرة العشوائية 3 رام.
- يدعم الهاتف الجيل الرابع 4G.
- يتوافر من الهاتف اللون الموڤ واللون الأسود.
- يأتي الجوال بسعر 570 ريال سعودي بعد الخصم.
سعر هواوي Y5p
- يأتي الهاتف بسعة تخزين 32 جيجابايت وذاكرة عشوائية 2 جيجابايت.
- يتوافر من الهاتف اللون السماوي واللون الأزرق.
- يصل سعر الهاتف في مكتبة جرير 400 ريال سعودي.
سعر جوال هواوي y7p
- سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت والذاكرة العشوائية 4 جيجابايت.
- يدعم هذا الإصدار الجيل الرابع 4G.
- سعر الهاتف في مكتبة جرير 650 ريال.
مميزات الشراء من موقع جرير
- الشحن والتوصيل مجاناً بدون دفع أية رسوم.
- يمكنك إيجاد الفروع القريبة من محل السكن بشكل إلكتروني والتسوق مباشرةً.
- تتنوع أساليب الدفع من خلال خطوات الكترونية.
- توفر مكتبة جرير كوبونات خصم على جميع أجهزة هواوي.
- لا تضاف أي ضرائب إلى قيمة المنتجات المعروضة.
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