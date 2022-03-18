نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد الأسبوع المقبل وعقوبات لمخالفي النظام بالمملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443 سيتم تطبيقه على كافة موظفي الوزارات والجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بدءًا من الأسبوع المقبل وفق الإعلان الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2021 الماضي عن قرار تطبيقه بعد مرور 180 يوم من الإعلان والجدير بالذكر أن تطبيق نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى حسن سير المرفق العام وتحسين أداء الموظفيين لعملهم المكلفين به وهو ما يعمل على حماية الوظيفة العامة وفق رؤية المملكة 2030م، كذلك تطبق العقوبات المذكورة بلائحة الجزاءات لمخالفي النظام الجديد.

تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالمملكة 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن النظام الجديد سيتم تطبيقه على جميع موظفي المملكة في كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة باستثناء بعض العاملين بنظام تطبيق الجزاء بقواعد خاصة، وطبق المادة الرابعة من قانون العمل السعودي أنه:

“فلا يجوز وقوع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق مع الموظف ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله فيها وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا وتحدد اللائحة كيفية التحقيق وإجراءاته”.

كذلك جاء في المادة الرابعة أيضًا أنه:

“لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”

أهداف تطبيق لائحة النظام الجديد بالسعودية 1443هـ

كما ذكرنا سابقًا أن الانظباط الوظيفي يتم تطبيق لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف للارتقاء بنظام العمل وأداء المهام على أفضل وجه وهو نظام مطبق بكافة الدول المتقدمه ومن أبرز أهداف تدشين الانضباط الوظيفي بالسعودية التالي:

أولًا تحسين أداء الموظفيين لعملهم المكلفين به في شتى القطاعات السعودية. كذلك ضمان سير المرفق العام بانتظام. أيضًا حماية الوظيفة العامة. في النهاية عدم رضوخ الموظف عدم رضوخه لأي ضغوط خلال التحقيق معه وفق المادة السادسه من لائحة النظام.

عقوبات مخالفة الانضباط الوظيفي بالسعودية 2022 وفق لائحة الجزاءات

في الختام فقد أوضحت المادة السادسة من لائحة الجزاءات بنظام الانضباط الوظيفي كالتالي: