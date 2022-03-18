نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات الحج المجانية 1443 والشروط المطلوبة وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الجدير بالذكر أنه في وقت اقتراب موسم الحج من كل سنة تتنافس العديد من الشركات والمؤسسات في تقديم حملات الحج المجانية 1443، حيث أنها تشمل كافة احتياجات الحجاج من ضيافة مميزة وغيرها من الكثير من المميزات لكي يحظي الحجاج بأداء مناسك الحج في أمان ورعاية تامة.

حملات الحج المجانية 1443

صرحت المملكة العربية السعودية أن حملات الحج المجانية 1443 تتم من خلال ثلاث حملات فقط، وذلك بغرض التماشي مع جائحة كورونا وما سببته من أضرار وخيمة على السعودية والكثير من دول العالم، كما أن تلك الحملات تتمثل في( حملة الضيافة المخيمات، حملات الضيافة المتميزة أبراج، حملات الضيافة المميزة المعسكرات.

لكن كل ذلك مازال تحت الدراسة لم يتم إلى هذه اللحظة الإعلان على الموافقة عن أي من تلك الحملات، كما أنه تم الإفصاح عن أفضل حملات الحج في عام 2022 هي حملة الضيافة المميزة أبراج، حيث أنها تمنح كافة العملاء العديد من المميزات والتي تنحصر في ( خدمات ومميزات بجودة عالية، تقديم خدمات تفوق باقي الحملات المعلن عنها)، وقد يأتي بعدها في المركز الثاني حملة الضيافة المتميزة ومن بعدها حملة الضيافة المخيمات.

أسعار حملات الحج 1443

قد تم الإفصاح مؤخرًا عن أن لكل حملة من الحملات المطروحة سعر محدد، وذلك لأن تلك الحملات تختلف في المميزات والخدمات التي تقدمها للحجاج وهذا ما يجعل السعر يرتفع أو ينخفض، ويمن تقديم أسعار الحملات فيما يلي:

أسعار حملة مخيم للحج: تُعد تلك الحملة أقل حملات الحج وقد يفضل الكثير من الحجاج الحجز بها، حيث أن سعرها يمكن أن يصل إلى نحو 12,113.95 ريال سعودي لسنة 1443.

سعر حملة الضيافة المميزة الأبراج: من افضل الحملات التي تقدم لجميع الحجاج العديد من المميزات والخدمات الفاخرة، وقد يصر سعر الحج بها حوالي 16,650.50 ريال سعودي.

سعر باقة الضيافة الخاصة المعسكرات: هذه الباقة توعد هي الوسط في كل شيء من حيث المميزات و الخدمات المقدمة للحجاج، بجانب أنها متوسطة في السعر وقد يصل سعر الحج من خلال تلك الباقة إلى نحو 14381.95 ريال سعودي.

شروط التسجيل في حملات الحج المجانية

يشترط أن لا يكون سن المتقدم يقل عن 25 عام، 18 عام للتابع.

كما يجب أن يكون سعودي الجنسية.

بينما لو كان هناك مرافق مع المتقدم يشترط أن لا يكون عمره أقل من 18 عام.

بالإضافة إلى أنه يجب أن لا يكون قد أدي فروض الحج فيما سبق.

وأيضًا يجب أن يتمتع المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

علاوة على ضرورة توافر السلامة الصحية والجسمانية والنفسية للمتقدم.

طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443

قد تم الإعلان عن بعض الخطوات البسيطة التي تمكن جميع راغبي أداء مناسك الحج داخل المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الحج والعمرة، ويمكن التعرف على طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 من خلال النقاط التالية: