نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لعام 1443 حيث وفرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية على توفير مجموعة من الخدمات التي تهم جميع الأفراد في المملكة وتقديم كافة الخدمات لهم لتوفير الاستعلام وتقديم المعلومات عن التأمينات بشكل صحيح ودقيق وسهل وسنتعرف أيضا على طريقة حساب التأمينات الاجتماعية من الراتب وسنتعرف على طريقة معرفة المستحقات بالنسبة للتأمينات الاجتماعية.

ما هو نظام التأمينات الاجتماعية

تم تأسيس نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قي 3 / 9 / 1421 ه الموافق 29 / 11 / 2000 م وقد تم أنشاءه بالمرسوم الملكي الذي يحمل رقم م/33 بتاريخ 30 / 9 / 1421 ه ويعمل على قطع جزء من الراتب بالنسبة للعامل كل شهر وذلك لتسديد التأمينات الاجتماعية ووفر لجميع العاملين في جميع القطاعات المختلفة الاشتراك أيضا في التأمينات الاجتماعية والعمل على اشتراك بعض المجموعات من عدة فروع وهي كالتالي

نظام التطبيق.

الموارد والتنظيم المالي.

التنظيم الإداري.

الأحكام العامة.

أحكام فرع المعاشات.

تقديم التعويضات لفرع الأخطار المهنية.

تقديم التعويضات لفرع المعاشات.

كيف اعرف مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية

لمعرفة الاستعلام عن المستحقات للتأمينات الاجتماعية والتي تعتبر من اهم الخدمات في المملكة العربية السعودية وقد وفرت الهيئة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية وهي كالتالي:

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

النقر على التحقق من الاشتراك.

النقر على التامين اون لاين.

وسوف تظهر كافة المعلومات على الصفحة لإتمام عملية الاستعلام.

ثم كتابة رقم الهوية الخاصة بالمستعلم.

ثم النقر على مفتاح الاستعلام.

وسوف تظهر جميع المعلومات المطلوبة الخاصة برقم الهوية وإتمام العملية بنجاح.

طريقة حساب التأمينات الاجتماعية من الراتب

وفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على التسجيل إلكترونيا وذلك من خلال بعض الخطوات الأتية

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على التسجيل من تيوبيب.

ثم تحديد الجنسية وإدخال البيانات مثل.

كتابة رقم الهوية.

ثم كتابة كلمة المرور.

ثم التأكيد على كلمة المرور.

ثم أدخال رمز التحقق.

الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على اكمل.

ثم اتباع التعليمات للتأكيد من صحة البيانات.

ثم استكمال التسجيل والمتابعة.

كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443

وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التسجيل إلكترونيا عن طريق بعض الخطوات الأتية

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على تسجيل من تبويب مشترك.

تحديد الجنسية وإدخال البيانات وهي.

رقم الهوية.

ثم كتابة كلمة المرور.

ثم كتابة رمز التحقق.

ثم الموافقة على الشروط والإقرار وبعد ذلك الدخول على اكمل.

ثم اتباع التعليمات للتأكد من صحة جميع البيانات.

ثم المتابعة وإكمال الطلب.

ونكون بذلك قد وفرنا بعض المعلومات عن نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وكيفية الاشتراك فيها بكل يسر وسهولة تامة ومعرفة التسجيل والمستحقات المالية للمشتركين في التأمينات الاجتماعية.