نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز الإلكتروني السعودي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الجواز الإلكتروني السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية من ابرز الأمور التي يتلقاها المواطنين في المملكة وقد قامت المنصات الرسمية بالإفصاح عن جواز السفر الإلكتروني السعودي وتسهيل حصول المواطن السعودي عليه وإمكانية التعرف على التفاصيل وطريقة طلب الحصول على جواز السفر الجديد.

ماهو الجواز الإلكتروني السعودي الجديد

يعتبر جواز السفر الإلكتروني جواز رسمي معتمد في المملكة العربية السعودية ويعد احدث إصدار للجواز في السعودية لاحتواءه على شريحة مشفرة بها جميع البيانات الشخصية لصاحب الجواز وقد تتطلب الحصول على جواز السفر الإلكتروني حجز موعد رسمي تضم الذهاب إلى الجوازات السعودية وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والحصول عليه بديلا للجواز السابق وذلك بناءا على رغبة المواطن ويعتبر الجواز القديم ساري المفعول ولايوجد به مشاكل وتجديد الجواز الجديد يكون اختياريا.

مميزات جواز السفر الإلكتروني

يعد جواز السفر الإلكتروني واسع المجال من المواصفات التي تجعله الجواز الإلكتروني السعودي الجديد عالميا وأبرزها.

احتواء جواز السفر الجديد على شريحة إلكترونية التي بها جميع المعلومات الشخصية لصاحب الجواز وضمان السلامة.

أن يحتوي الجواز على مستوى الأمان لحماية المواطن السعودي.

احتواء الجواز على إمكانيه التحقق الرقمي.

احتواءه على شريحة تقنية التحقق الرقمي.

إمكانية مراعاة متطلبات الطيران وذلك بإصدار جواز السفر الإلكتروني والمتطور لتوافق متطلبات الطيران على مستوى العالم.

ماهي شروط تجديد جواز السفر السعودي

الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لتجديد الجواز الإلكتروني السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية ويحمل جواز سفر سعودي.

انتهاء الجواز القديم أثناء التجديد.

سداد جميع الرسوم ألازمه لتجديد الجواز.

تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة باسمه.

وضع الصورة الشخصية والبصمة على جواز السفر الجديد.

وجود المواطن السعودي في المملكة أثناء تجديد الجواز

إذا كان المواطن السعودي اقل من 21 عام يقوم ولي الأمر بتجديد الجواز على منصة ابشر.

يتم تجديد الجواز لمدة 5 سنوات.

إذا كان المواطن اكبر مكن 21 عام يقوم بتجديد الجواز عبر حسابه الشخصي في منصة ابشر.

يمكن تجديد الجواز لمدة 5 إلى 10 سنوات بناءا على رغبة المواطن.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي عبر ابشر

يمكن للمواطن السعودي تجديد جواز السفر الذي انتهى عبر منصة ابشر وذلك من خلال تلك الخطوات:

الدخول إلى منصة ابشر بشكل مباشر.

الضغط على الأفراد.

القيام بكل الخطوات التي تتطلب لتسجيل دخول المستخدم.

أجراء التحقق للمستخدم.

النقر على خدمات.

ثم النقر على الجوازات.

النقر على تجديد جواز السفر.

ثم تحديد الفئة الذي يرغب بالتجديد للجواز.

ثم القيام بأجراء التأكد من جميع البيانات للمستخدم.

تحديد مدة التجديد للجواز وهي من 5 إلى 190 سنوات.

ثم تحديد الفرع والمدينة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على تجديد الجواز.

كيف احصل على الجواز الإلكتروني الجديد

وجهت الإدارة العامة للجوازات في السعودية من الممكن الحصول على جواز السفر الإلكتروني لجميع المواطنين من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ابشر.

خيارات الأفراد.

الذهاب إلى قائمة المواعيد.

الضغط على الجوازات.

كتابة البيانات الشخصية وهي رقم الهوية / تاريخ الميلاد / رمز التحقق.

حجز موعد للتوجه إلى مقر الجوازات.

ونكون بذلك قدمنا لكم كيفية الحصول على الجواز الإلكتروني الجديد عبر المنصات الرسمية في المملكة العربية السعودية وذلك للتيسير على جميع المواطنين السعوديين.