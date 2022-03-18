نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكم شحن البريد الممتاز في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بكم شحن البريد الممتاز في المملكة العربية السعودية وخارجها سواء للمقيمين أوالمواطنين، حيث تقوم شركة الممتاز للشحن بتقديم خدمة توصيل الطلبات والطرود والبضائع الخاصة بالعميل لأي مكان داخل المملكة أو خارجها بأقل تكلفة وأسرع وقت. لذا سنقوم بتوفير قيمة أسعار الشحن بداخل وخارج المملكة وبعض المعلومات للحصول على تلك الخدمة.

البريد السعودي الممتاز

تعتبر هذه الخدمة إلكترونية تقدمها هيئة البريد السعودي للمواطن والمقيم في المملكة حيث يمكن تسليم البضائع والطرود بأقل الأسعار وتسليمها في الميعاد المحدد وسلامتها من التلف أو الكسر ويتم قسيم البريد الممتاز آلى قسمين .

خدمات الأعمال : يتيح البريد السعودي الممتاز ضمان وصول الشحنات للعملاء من جميع الجهات والقطاعات بأقل التكاليف والتنافس بين الشركات لتقديم افضل الخدمات للعملاء وتلبية احتياجات العمي.

خدمات الأفراد : يتيح البريد السعودي الممتاز خدمة توصيل الطرود إلى الأفراد بأسرع وقت وضمان السلامة لها وتوصيلها إلى باب المنزل سواء في داخل المملكة أو خارجها.

بكم شحن البريد الممتاز خارج المملكة العربية السعودية

سوف نقوم بعرض أسعار الشحن للبضائع والطرود خارج المملكة العربية السعودية علما بأن الحد الأقصى للشحن خارج السعودية هو 30 كيلو جرام

حجم الشحنة سعر الشحنة الشحنة النصف كيلو 150 ريال سعودي من نصف ك آلى 2 كيلو من 136 آلى 189 ريال سعودي ومن 2 كيلو آلى 5 كيلو يبدأ من 140 آلى 189 ريال سعودي من 5 كيلو آلى 10 كيلو من 189 آلى 239 ريال سعودي

بكم شحن البريد الممتاز داخل المملكة العربية السعودية

بالنسبة لأسعار الشحن داخل المملكة العربية السعودية فهي كالتالي :

حجم الشحنة سعر الشحنة نصف الكيلو من 19 ريال آلى 05 ريال سعودي من نصف كيلو آلى 2 كيلو يكون من 19 ريال آلى 65 ريال سعودي ومن 2 كيلو آلى 5 كيلو يبدأ من 28 ريال آلى 65 ريال سعودي من 5 كيلو آلى 10 كيلو من 70 ريال آلى 80 ريال سعودي

كيفية تجهيز الطرود للإرسالي

يجب تعبئة الشحنة المرسلة وتجهيزها باتباع الخطوات الآتية :

يجب تغليف الطرد صحيحا لضمان سلامته.

وضع مدة الشحن والوقت في الاعتبار.

كتابة جميع البيانات صحيحة مثل العنوان واسم المستلم وأرقام الجوال.

كتابة صلاحية الطرود إذا كانت مواد غذائية.

دفع قيمة الطرود وسداد الرسوم المستحقة.

وزن الشحنة 50 كيلو جرام داخل المملكة و30 كيلو جرام خارج المملكة العربية السعودية.

تحديد الطرود التي تحتوي على مواد قابلة للكسر لحمايتها من الكسر.

كيفية إرسال الشحنة عبر تطبيق البريد السعودي

إرسال الشحنة من خلال تطبيق البريد السعودي في التالي :

تحميل التطبيق عبر روابط : هواتف الآيفون وهواتف الأندرويد

ثم تسجيل الدخول.

تجهيز الشحنة.

ثم اختيار الجهة.

تحديد وزن الشحنة.

ثم محتويات الشحنة.

ثم تحديد نوع الخدمات.

كتابة المعلومات الشخصية وهي :

العنوان .. صندوق البريد .. مكتب البريد.

ثم العنوان البريدي .

كتابة اسم المرسل كتابة رقم الجوال.

ثم احتساب السعر للشحنة حسب الواجهة ووزن الشحنة.

كيفية إرسال الشحنة عبر البريد الممتاز مكاتب البريد

لمعرفة إرسال الشحنة من خلال البريد السريع من مكاتب البريد في الخطوات التالية:

الحضور لمكتب البريد من 8 صباحا آلى 9/15 مساءا.

تعيين الرسالة أو الطرد المراد أرسالة,

ثم تحديد جهة الاستقبال.

كتابة عنوان المرسل والمرسل إليه.

سداد الرسوم المستحقة على الشحنة المرسلة.

كيفية تتبع الشحنة في البريد السعودي

بإمكان التتبع لمعرفة وصول الطرد وموعد الاستلام من خلال تلك الخطوات.

كتابة رقم التتبع للشحنة.

طريقة حاسبة الأسعار البريد السعودي الممتاز

يمكنك معرفة أسعار الخدمات البريدية داخل وخارج المملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية:

الذهاب آلى حاسبة البريد.

ثم تحديد واجهة ووزن الشحنة.

الضغط على احسب.

ونكون بذلك قد قدمنا معرفة البريد السعودي وطريقة الشحن الممتاز داخل وخارج المملكة العربية السعودية وسعر شحن الطرد المراد إرساله داخل وخارج المملكة.