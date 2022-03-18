طريقة الاستعلام برقم الطلب على الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل وحالات وقف الضمان

الضمان الاجتماعي المحدث واحد من الأنظمة التي تعدها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية، وقامت الوزارة بإنشاء هذا البرنامج لتمنح المحتاجين والراغبين في الحصول على الدعم المالي، والنفقات المالية، في هيئة الحصول على معاش شهريًا، مثل معاش التضامن الاجتماعي، وهذا البرنامج من برامج رؤية المملكة العربية السعودية للتطوير والتنمية 2030، وقد تم بدء التسجيل في البرنامج منذ فترة والشروط المطلوبة، ويريدون معرفة طريقة الاستعلام عن استحقاقهم المعاش بالرقم القومي، وتكون الأموال التي يتم صرفها لمعاش الضمان الاجتماعي، تم جمعها من خلال التبرعات التي يدفعها الأشخاص، أو الزكاة سواء كانت زكاة المال أو أي زكاة أخرى، وكذلك تقوم المملكة بدفع الإعانات من الخزانة الخاصة بها.

طريقة التسجيل للحصول على معاش الضمان المطور

من خلال دخولك على الموقع الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، والخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور، نقوم باختيار التسجيل من جديد، ستظهر على الشاشة صفحة خاصة لملأ البيانات، قم بملأ كافة البيانات الظاهرة أمامك والمطلوبة للتسجيل، وتكون البيانات سليمة دون أي أخطاء، بعد ذلك تقوم بكتابة رقم سري خاص بك، ويكون بشكل قوي وصحيح، بعدها فم بالتحقيق والموافقة والقبول لجميع الأحكام والشروط الموضوعة للبرنامج، وأن البيانات التي قمت بكتابتها هي خاصة بك وصحيحة ولا يوجد بها أي أخطاء، ثم قام بالضغط على تسجيل، سيقوم الموقع بإرسال لك كود في رسالة نصية على هاتفك المحمول “على الرقم الذي قمت بكتابته في البيانات”، قم بكتابته في الخانة الخاصة به، وكتابة جميع بيانات حسابك في البنك لكي ينزل لك فيه المعاش، وملء البيانات الأخرى التي تظهر لك، وبعد ذلك أرسل الطلب الخاص بالحصول على المعاش.

الأسباب التي تؤدي إلى وقف المعاش الخاص بك

تقوم الوزارة بإيقاف المعاش في أي وقت يظهر فيه خلل بالشروط أو حدوث شيء من حالات الوقف، أو يمكن تعرض الشخص للمسائلة القانونية، أو دفع غرامة، والحالات هي: