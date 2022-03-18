نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443 تجنيد الرجال حملة الثانوية العامة في الوظائف العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443، من المنتظر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني السعودي يوم الأحد العشرون من شهر مارس 2022 الموافق لـ 17 شعبان 1443 على أن تنتهي فترة التسجيلات يوم الخميس 25-03-2022 الموافق لـ 21 شعبان 1443هـ، ويزداد البحث حاليا في المملكة العربية السعودية عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط التسجيل في الوظائف العسكرية للحرس الوطني السعودي بالنسبة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكل بكل تفصيل أهم الخطوات التي يمكن من خلال تقديم الحرس الوطني تجنيد ثانوي رجال بكل سهولة وبشكل إلكتروني فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443

أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية على انه يمكن لكافة حاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها التقديم على الوظائف العسكرية للحرس الوطني من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

الولوج إلى رابط موقع وزارة الحرس الوطني، ثم النقر على مربع “الخدمات الإلكترونية”

بعد ذلك يجب على المتقدم اختيار “القبول والتسجيل”.

ثم يختار بند تسجيل طلب جديد بالنسبة للمسجلين الجدد.

تدوين كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح

النقر على مربع إرسال

في الأخير سوف تحصل على رسالة تفيد بإتمام عملية التسجيل على الوظيفة في حال تمت العملية بنجاح.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

شروط الحرس الوطني رجال

كما اكدت وزارة الحرس الوطني انه للتقديم على وظائفها يجب توفر العديد من الشروط في المتقدم وجاءت الشروط والضوابط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي

أن يكون حسن السيرة والسلوك

غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لائقا طبيا للخدمة العسكرية ولا يقل عن 18 سنة وطوله فوق 160 سم مع تناسب طوله وميزانه

لم يتم توظيفه في أي جهة حكومية، كما لم سبق له التعيين في احدى الوظائف العسكرية .

أن لا يكون متزوجا من أجنبية غير سعودية.

يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملة العربية السعودية مع ارفاق صورتها.

الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة مع اجتياز جميع اختبار القبول والمقابلة الشخصية بنجاح.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي بينا فيه لكافة مواطني المملكة الرغبين في تسجيل الحرس الوطني كافة الشروط والضوابط والطريقة الصحيحة لتقديم الحرس الوطني ثانوي 1443.