الحصول على الدعم ساند 2022 للباحثين عن العمل عبر موقع التأمينات الاجتماعية

للحصول على الدعم ساند 2022 من أبرز أنظمة الحماية الاجتماعية حيث تم إطلاقه عام 1435 من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتهدف مبادرة ساند إلى ضمان الحماية والضمان الاجتماعي للباحثين عن عمل السعوديون الذين يعملون في القطاعين الخاص والعام لمن يشملهم نظام الضمان الاجتماعي، وإنه نظام حماية للموظفين من البطالة كما تهدف إلى تزويدهم بمصدر دخل شهري بين الوقت بين توظيف المواطن السابق ووصولنا، ويهدف النظام إلى توفير حياة آمنة لمن يتمتعون بحقوق قانونية طوال فترة بطالتهم وأثناء بحثهم عن عمل جديد من خلال توفير دخل شهري لمدة عام كامل حتى يجدون وظيفة جديدة.

شروط الحصول على دعم ساند

حدد نظام ساند ثمانية شروط أساسية لتلقي المساعدة والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة العربية السعودية.

لا يجوز أن يكون عمر الشخص الذي يطلب المساعدة أكثر من 60 عامًا.

بموجب المادة 14 من قانون العمل يجب أن يكون المستفيد قد عمل لأكثر من الحد الأقصى من الوقت الذي يسمح به القانون في الوظيفة في نظام Sanid.

مقدم الطلب ليس لديه أي مصادر أخرى للدخل من الأعمال التجارية أو الأنشطة الخاصة.

للحصول على وظيفة جديدة يجب على المشترك إكمال التدريب الذي يتطلبه برنامج الوزارة.

عدم إلغاء رخصة العمل السابقة للمشترك لأسباب شخصية منسوبة إلى المشترك.

طريقة التقديم للحصول على الدعم ساند

إذا استوفيت المتطلبات الأساسية فيمكنك طلب المساعدة باتباع الخطوات التالية:

قم بالاتصال بحساب المشترك الخاص بك على موقع التأمين الاجتماعي انقر فوق رمز المستخدم وكلمة المرور في المربع الموجود هنا لتسجيل الدخول إلى حسابك ثم انقر فوق الزر “إدخال”. بعد إنشاء حساب جديد انتقل إلى الحالة لتقديم طلب الأهلية إلى نظام ساند وسيطالبك النظام بإدخال معلوماتك الشخصية بما في ذلك رقم حسابك المصرفي.

الغير المؤهل للحصول على مساعدة ساند

هناك العديد من غير المستفيدين من نظام المساعدة والتعويضات وهناك العديد من الظروف التي يتم فيها إيقاف مدفوعات ساند مثل وفاة المستفيد وفي هذه الحالة يتم إيقاف المساعدة تلقائيًا بالإضافة إلى ما يلي: