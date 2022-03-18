نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية رمضان المعظم ومواقيت الصلاة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الجميع بمعرفة إمساكية رمضان المعظم ومواقيت الصلاة وذلك لمتابعة وقت الإمساك ووقت الإفطار، يعد شهر رمضان المعظم ذو شعائر عظيمة لهذا يجهز له المسلمين للتقرب من الله والتضرع، فيهتمون بمعرفة إمساكية رمضان والتي تتم بمعرفة كبار رجال الدين بعد متابعة الحسابات الفلكية وظهور هلال رمضان، ثم نجد أن مدة الصيام بمعدل 14 ساعة يوميا منذ أذان الفجر إلى أذان المغرب، تلك المدة من الصيام يجب استغلالها في العبادة وذكر الله حيث تكون الشياطين في رمضان مسلسلة فهو شهر عظيم يجب أن يخرج منه المسلم مغفور له.

عادات هامة تتبعها المملكة العربية السعودية في رمضان

هناك بعض العادات التي يتبعها السعوديين في شهر رمضان وتتمثل تلك العادات فيما يلي:

الشعبانة: يجهز السعوديين فوانيس رمضان التي تعتبر من أبهى مظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم، توزع على الأطفال ويفرحون بها بشكل كبير، وتتعدد أشكال الفوانيس الرمضانية ومنها ما يظهر إضاءة مع بعض أغاني رمضان الشهيرة.

فك الريق على الإفطار: تلك العادة المتوارثة عبر الأجيال التي هي سنة عن الرسول الكريم، حيث يفطر الأشخاص على تناول التمر أو الحليب، ويعتبر التمر من أفضل الأطعمة الغذائية فهو مفيد للجسم ويعطي له طاقة كبيرة.

انتشار العزائم الرمضانية: يعتز السعوديين بل والعالم العربي اجمع بدعوة الأقارب لمشاركتهم الإفطار في رمضان، حيث ترتب المائدة الرمضانية ويجتمع حولها الأقارب والأصدقاء وسمكن أن يكون إفطارا أو سحورا.

قرقيعان: تتمثل تلك العادة في احتفال الأهالي مع بعض وتناول الحلوى ويتم تزيين المنازل ونشر البهجة والفرح.

تزيين المنازل: يسعد الأهالي في المملكة العربية السعودية بتزيين المنازل بالفوانيس والزينة الرمضانية ذات الشكل المبهج والإضاءة المميزة لنشر السعادة بين المنازل وبعضها فند رمضان يأتي بفرحة كبيرة وسعادة على جميع المسلمين.

القهوة العربية: تعتبر القهوة العربية من أشهر العادات المنتشرة لدى السعوديين حيث يجتمع الأصدقاء بعد الإفطار ويشربون القهوة العربية كعادة متوارثة.

أهم الشعائر الرمضانية

يعتبر شهر رمضان ذو شعائر مختلفة عن الأشهر العربية الأخرى، إذ أن الصوم يعد صحة للجسد كما ينفرد رمضان بالإفطار الذي قد يكون جماعي بين الأهل والأصدقاء وأيضا زكاة الفطر العظيمة والسحور الرمضاني المبهج كما ينفرد بصلاة التراويح التي يجتمع بعدها الأقارب للحديث ويفرح الأطفال بالاحتفالات الرمضانية المختلفة.

إمساكية رمضان المعظم ومواقيت الصلاة

تم وضع الإمساكية الرمضانية وتحديد أول أيام شهر رمضان المعظم الذي سيكون الثالث من شهر ابريل لعام 2022 وتتمثل فيما يلي: