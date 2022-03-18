تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال عبر الموقع الرسمي job.sang.gov.sa

أكدت الإدارة العامة للقبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني السعودي عن بداية عملية تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال لحملة البكالوريوس والدبلوم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة job.sang.gov.sa يوم الأحد العشرون من شهر مارس 2022 الموافق لـ 17-08-1443هـ على أن تدوم عملية التسجيل خمسة أيام كاملة إلى غاية يوم الخميس 25-03-2022 الموافق لـ 21-08-1443هـ، كما عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في المملكة عن رابط وطريقة التسجيل في الوظائف العسكرية المختلفة، وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل من خلال الأسطر التالية من هذا المقال.

تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال

يمكن لكل مواطن سعودي من حلمة الدبلوم والبكالوريوس يسعى للتجنيد والعمل في الحرس الوطني السعودي في مختلف الوظائف المتاحة التسجيل بشكل إلكتروني وبكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني السعودي في وقت سابق وجاءت الخطوات موضحة على النحو التالي:

الدخول بشكل مباشر على رابط البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الحرس الوطني،

بعدها يختار مربع الخدمات الإلكترونية ثم مربع القبول والتسجيل.

يختار بند تسجيل طلب جديد

إذا كان مسجل من قبل يختار تعديل طلب سابق، ثم كافة البيانات المطلوبة منك مع مراعاة الدقة أثناء الكتابة والنقر مباشرة على مربع إرسال

سوف تصلك على رسالة على هاتك المسجل به تخبرك بإتمام عملية التسجيل.

شروط الحرس الوطني 1443

لكي تكون فرد من أفراد الحرس الوطني السعودي يجب أن تتوفر في المترشح العديد من الشروط التي حددتها الإدارة العامة للقبول والتجنيد في صفوف وزارة الحرس بالمملكة العربية السعودية وجاءت شروط وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال كما يلي:

أول شرط وهو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصل سعودية من كلا الأبوين.

حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كذلك لائقا طبيا للخدمة العسكرية

لا يقل عمره عن 18 سنة

طوله فوق 160 سم مع تناسب طوله وميزانه

لم يتم توظيفه في أي جهة حكومية،

لم سبق له التعيين في إحدى الوظائف العسكرية.

أن لا يكون متزوجا من أجنبية غير سعودية.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج السعودية

المؤهل المطلوب للوظيفة

اجتياز جميع اختبار القبول

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

وصلنا لنهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل لموضوع شروط وكيفية تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال بعدما أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن بداية عملية التسجيلات يوم الأحد 20 مارس 2022.