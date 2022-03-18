نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 50000 بأقل راتب وبدون تحويل الراتب وبدون اشتراط جهة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر الآن بالسعودية تمويل شخصي فوري يمكن الحصول عليه اونلاين من خلال تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة إمكان تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 50000 ريال سعودي كما يتمتع هذا التمويل أيضاً بأنه لا يشترط جهة العمل عند طلب الحصول عليه ويتمتع أيضاً تمويل إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية .

تمويل شخصي 50000 بأقل راتب لدى شركة إمكان

التمويل الشخصي لدى شركة إمكان تمويل فوري اونلاين حيث يستطيع المتقدم من الحصول على التمويل اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان وأيضاً التقديم ويتميز تمويل إمكان بالآتي

يتميز تمويل شركة إمكان بأنه لا يتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز تمويل شركة إمكان بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

يتميز أيضاً تمويل شركة إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

يتمكن أيضاً العميل من الحصول على تمويل يبدأ قيمة من 2000 ريال وربما يصل إلى 50000 ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

صممت شركة إمكان للتمويل التمويل الشخصي الفوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 50000 ريال سعودي بمزايا تناسب جميع العملاء ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي حددتها شركة إمكان من أجل الحصول على الموافقة الفورية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم بطلب التمويل لديه سجل ائتماني جيد.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال.

فى حالة العملاء الغير محولين الراتب لدى الراجحي يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يتعدى 60 عام.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

يستطيع العميل الراغب في طلب الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل طلب التمويل اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل ثم طلب التمويل من خلال التطبيق وملئ نموذج طلب التمويل ويحصل كذلك العميل على الموافقة الفورية.