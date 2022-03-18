نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تغطية حصرية LIVE” تابع دقيقة بدقيقة رابط مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي اليوم 18-3-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف فريق الاتحاد السعودي مساء اليوم نظيره فريق الحزم في اطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري السعودي هذه النسخة، حيث يدخل متصدر الدوري فريق اتحاد جدة هذه المباراة من خلال ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين الراغبين في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة في منافسات الدوري السعودي، حيث يرغب فريق اتحاد جدة في استكمال سلسلة الانتصارات والاقتراب من تحقيق لقب الدوري هذه النسخة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال متابعة دقيقة بدقيقة مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي اليوم.

تابع دقيقة بدقيقة مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي

تابع الآن احداث المباراة القوية التي يتجمع بين فريق الاتحاد السعودي ونظيره فريق الحزم في منافسات بطولة الدوري السعودي، في مباراة قوية يستضيفها فريق الاتحاد الذي يحتل المركز الاول في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد فريق الحزم السعودي في المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة، والذي يسعى الى الهروب من شبح التواجد في قاع الدوري من خلال اقتناص الفوز في هذه المباراة.

رابط مباراة الاتحاد ضد الحزم اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تنطلق احداث المباراة القوية بين الاتحاد السعودي وفريق الحزم في تمام الساعة 6:05 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:05 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي من تنقل بشكل حصري مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تعتبر هي الناقل لجميع مباريات الدوري السعودي بهذه النسخة.

تشكيل الاتحاد ضد الحزم اليوم في الدوري السعودي

ويبدأ الفرق المتصدر صاحب المركز الاول فريق الاتحاد السعودي مباراة اليوم ضد فريق الحزم في منافسات الدوري السعودي الجولة الخامسة والعشرين بتشكيل على النحو التالي.