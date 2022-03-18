استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد إلكترونيًا 2022

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عمر شويل - جدة استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد تعتبر من أهم وأبرز الاستعلامات الإلكترونية التي قدمتها وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت بعدما قامت بتطوير كافة الخدمات التي تقدمها إلى النظام الإلكتروني الرقمي الجديد منعاً لانتشار فيرس كورونا المستجد، حيث أصبح بإمكان كافة مواطني المملكة الحصول على معاملات الحكومة السعودية التي تتمثل في معاملات الزواج أو الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها أو الاستفسار عن رصيد المدفوعات أو المعاملات الخاصة بالتأشيرات والإقامة وغيرها من المعاملات إلكترونيًا، وتسهيلاً على كافة المواطنين سنتعرف في حيثيات هذا المقال عن خطوات استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد 2022.

استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد 2022

كشفت الوزارة عن الطريقة التي يمكن للمواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية الاستعلام عن معاملة برقم القيد من خلالها والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ الاستعلام العام عن المعاملات ” الظاهرة ضمن قائمة خدمات ديوان الوزارة.

” الظاهرة ضمن قائمة خدمات ديوان الوزارة. سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر الإلكترونية قم بالضغط على أيقونة “ أبشر أفراد “.

“. بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في منصة أبشر.

ثم قم قم بتحديد الإمارة التي تتواجد بها.

بعد ذلك قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها قم باختيار خدمة “ الاستعلام عن المعاملات “.

“. ثم قم بتحديد طريقة الاستعلام سواء برقم القيد أو عن طريق رقم الصادر.

عند تحديد رقم القيد قم بتعبئة الرقم في المكان المخصص له.

وأخيراً قم بالنقر على زر “استعلام“.

وزارة الداخلية الاستعلامات الإلكترونية

بجانب خدمة استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد قامت الوزارة بتحويل كافة الخدمات الورقية التابعة لها إلى خدمات رقمية إلكترونية يمكن لأي مواطن إنجاز الخدمة إلكترونيًا من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع الوزارة، حيث يشمل الموقع العديد من الاستعلامات الإلكترونية التي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً خدمات ديوان الوزارة (الاستعلام عن رصيد المدفوعات).

ثانيًا خدمات المرور (الاستعلام عن المخالفات المرورية – الاستعلام عن تأمين المركبات).

ثالثاً خدمات الأحوال المدنية (الاستعلام عن أحقية أداء الحج – التحقق من صلاحية الهوية).

رابعاً خدمات الجوازات (الاستعلام عن صلاحية التأمين للمقيمين – الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة – الاستعلام صلاحية الإقامة).

خامساً الاستعلام عن التعاميم، خدمات الأمن العام.

سادساً الاستعلام عن صلاحية استمارة السيارة.

تجديد رخص القيادة ودفع الرسوم وغيرها من الخدمات الحكومية الهامة الأخرى.

رقم وزارة الداخلية للاستعلامات 2022

أتاحت الوزارة الرقم الموحد الخاص بها ليتمكن المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات والاستعلام عن معاملاتهم من خلاله في حالة إذا واجه المواطنين مشكلة عن اتباع الطريقة السابقة، فما على المواطن سوى الاتصال على رقم (920020405)، أو من خلال التواصل مع مركز الاستقبال والتواصل الالكتروني لمكتب الوزير عبر الرقم الآتي:(8004399999).

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد 2022، كما تعرفنا على كافة الاستعلامات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وعلاوة على ذلك تعرفنا على رقم وزارة والداخلية السعودية المجاني لشكاوى المواطنين.