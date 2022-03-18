منصة السُّعُودية للمزادات تسجيل دخول المزادات الإلكترونية

منصة السُّعُودية للمزادات، حيث تعد هذه المنصة من أهم المنصات في المملكة العربية السُّعُودية، وتختص المنصة بتقديم عدد من الخِدْمَات الإلكترونية للمستخدمين لها، ومن بين مهام منصة المزادات هو تسهيل المهام لإدارة وتشغيل المزادات المتنوعة، بالإضافة إلى دعم أصحاب الممتلكات في البيع الخاص بهم، زيادةً على ذلك تعمل المنصة على توفير خيارات متعددة المهام والتي تخص الشراء للمشترين، وغيرها من الخِدْمَات الإلكترونية الأخري التي يمكن القيام بها أي وقت على مدار اليوم، ولكن يجب أن يتم تسجيل حساب في منصة المزادات حتي يستطيع الشخص القيام بالمهام المختلفة، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل في منصة السُّعُودية للمزادات.

منصة السُّعُودية للمزادات

يبحث بعض المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية عن آلية المشاركة في المزادات الإلكترونية التي تتم عن بُعد، حيث يتوفر المشاركة في أي مزاد على المنصة من خلال الخطوات الآتية:

يجب أن يتم تسجيل حساب في منصة المزادات.

دفع مبلغ العربون من أجل الدخول في المزاد.

تحديد نوع المزاد الذي يرغب الشخص في الدخول به سواء مزاد جاري أو مزاد قادم.

ثم الدخول في المزايدة ومتابعة عملية إتمام الصفقات المختلفة.

تسجيل حساب في السُّعُودية للمزادات

يستطيع أي مستخدم جديد أن يقوم بتسجيل حساب جديد في منصة السُّعُودية للمزادات والبدء في المشاركة بمزادات المنصة السارية عن بُعد، ويتم تسجيل الحساب بهذه الخطوات:

يجب الدخول قاصدًا على رابط المنصة التالي: السُّعُودية للمزادات.

الضغط على تسجيل دخول.

اختيار التسجيل كمستخدم جديد.

يجب تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان المحدد لها.

إدراج تاريخ الميلاد في المكان الخاص بذلك.

النقر على (تحقق).

تقوم المنصة بالتحقق من هُوِيَّة المستفيد الذي يرغب في التسجيل.

الضغط على التالي.

استكمال ملء نموذج التسجيل وإدراج جميع البيانات بشكل صحيح.

ثم الضغط على إتمام التسجيل.

أرقام التواصل مع منصة المزادات

يستطيع جميع المستفيدين التواصل مع المنصة في حالة وجود رغبة الاستفسار عن أي خِدْمَات تخص التعامل مع المنصة، ويمكن التواصل من خلال هذه الأرقام (920002592 أو 0501805888) وهي الأرقام الرسمية للتواصل الجاد على مدار اليوم مع خدمة العملاء.