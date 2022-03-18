موعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن

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موعد فتح التسجيل في حساب المواطن، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، عن موعد التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن، حيث يعتبر البرنامج من أهم البرامج الاجتماعية التي من خلالها يتم صرف دعم نقدي بشكل شهري مستمر لجميع المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط التسجيل التي يحددها البرنامج، حيث تحرص القيادة السعودية على دعم أرباب الأسر والأفراد المستقلين للحصول على دعم مالي لعدم القدرة المالية الخاصة بهم، ويعمل البرنامج على اختيار الفئات الأكثر احتياجاً للتسجيل في البرنامج وصرف الدعم لهم، وسوف نوضح لكم موعد فتح التسجيل في حساب المواطن.
موعد فتح التسجيل في حساب المواطن
قام برنامج حساب المواطن بتذكير جميع المواطنين بأنه قد تم تعليق العمل على استقبال أي طلبات جديدة لجميع المتقدمين من أجل الموافقة للحصول على الدعم النقدي بواسطة البرنامج، وذلك بعد التسجيل الأخير الذي تم خلال الدورة رقم 28 من شهر مارس في عام 2020، ولفت البرنامج الانتباه إلى أن ذلك التوقف يشمل من تقدم قبل هذا التاريخ ولم يقم باستكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل أو من لم تتم دراسة الأهلية الخاصة به، ولكن يتم استثناء إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين للصرف، وحتي الآن لم يتم تحديد موعد للتسجيل الجديد للمواطنين، وفور تحديد الموعد سوف يتم الإعلان عبر قنوات البرنامج الرسمية.
طريقة تسجيل مستفيد جديد
حتي يتم استكمال خطوات إنشاء حساب لمستخدم جديد في برنامج حساب مواطن بطريقة صحيحة، فيجب أن يتم التأكد من توافر جميع الشروط قبل البدء في التسجيل وتوافقها مع من يقوم بالتسجيل والتي من أهمها أن يكون الشخص سعودي الجنسية فقط، على أن يتم التسجيل بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلكترونيا على منصة حساب المواطن: تسجيل دخول.
- النقر على تبويب (مستخدم جديد).
- الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة (إنشاء حساب مواطن).
- ملء نموذج التسجيل المطلوب من الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات الأساسية للتسجيل.
- التأكد من صحة البيانات المسجلة.
- الموافقة على شروط وأحكام التسجيل في برنامج حساب المواطن.
- الضغط على تأكيد تسجيل الطلب.
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