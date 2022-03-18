نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية توضح تفاصيل الدراسة في رمضان وموعد الدوام لجميع المراحل الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية وضحت عبر صفحتها الرسمية تفاصيل الدراسة في رمضان حيث يتزامن الشهر المبارك مع الفصل الدراسي الثالث بالمملكة، وتسائل العديد من أولياء الأمور والكوادر التعليمية عن موعد الدوام في شهر رمضان المبارك، وخلال ذلك قامت مديريات التعليم بالكشف عن كافة التفاصيل التي أعلنتها وزارة التعليم حول الدراسة بالشهر الكريم والذي سوف يكون بالتزامن مع الفصل الدراسي الثالث.

كشفت وزارة التعليم عن قرارات جديد بشأن نظام الحضور للفصل الدراسي الثالث، ونوهت انه من المهم أن يلتزم به الطلاب بالفصل الدراسي الثالث، فقد أشارت إلى أن موعد الدراسة خلال شهر رمضان ستجري وفقاً للقرارات التي أعلنتها، ووضحت الوزارة أن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم الإفصاح عنها بعد، حيث لا يزالون يعملون على الوضع الصحي الحالي وتفاصيل العام الدراسي بالفصل الثالث.

وزارة التعليم السعودية تفاصيل الدراسة في رمضان

وضحت الوزارة أن الدراسة في رمضان ستكون حضورية لكافة المراحل التعليمية، وهي امتداد للفصل الدراسي الثالث حسب البرنامج المعتمد من الوزارة، وأكدت أن مواعيد نهاية وبدء الدراسة في شهر رمضان سيتم تحديدها في وقت أخر ويتم التركيز خلال الفترة علي القرارات الجديدة التي تم تعديلها وهي كالاتي:

أكدت الوزارة في بيان لها عودة طابور الصباح.

عودة الحضور الكامل في الفصل الثالث بجميع مراحله الأكاديمية.

إلغاء المجموعتين A -B وإلغاء المسافة بين الطلاب.

تم استبعاد الوزارة لقرار إلغاء الإذاعة المدرسية والتمارين الرياضية بالفصل الدراسي الثالث.

منصات تعليمية تواصل العمل.

عودة النشاطات وعودة الكانتين.

إلغاء عمل النماذج التشغيلية في الفصل الثالث.

استثمار جميع المنصات التعليمية في إنشاء محتوى تعليمي يعود بالفائدة على طلاب المرحلة الابتدائية.

موعد الدوام الدراسي بشهر رمضان

وزارة التعليم السعودية لن تعلن موعد الدراسة في رمضان والذي يتزامن مع الفصل الدراسي الثالث حتي وقتنا الحالي، ولكنها صرحت بالتالي:

ستكون مدة الدراسة للصفوف الابتدائية ثلاث ساعات متواصلة. مدة الدراسة للصفوف المتوسطة فستكون أربع ساعات. وقت المدرسة للحضور سيكون بدءاً من الساعة 9:30 صباحا. ثم تبدأ قائمة الانتظار في الساعة 9:45 دقيقة. وقت بدء الحصة الأولي يكون من الساعة 10 صباحًا.

تقويم الفصل الدراسي الثالث

وضعت وزارة التعليم خطة دراسية مع بدء العام الدراسي بالفصل الأول باعتمادها تقسيم العام الدراسي إلي ثلاث فصول متتالية وبذلك كان تقويم الفصل الدراسي الثالث كما هو موضح بالصور

مما سبق تم التأكد من قبل وزارة التعليم إن دوام الدراسة في رمضان حضورية لكلفة المراحل التعليمية ولن يتم استثناء الحضور، من الدراسة ألا الذين لديهم تاريخ مرضي وهم 11 فئة حسب اللوائح الإرشادية وتقرير وقاية الذي تم أعلانه واعتماده بالفصل الدراسي الثاني.