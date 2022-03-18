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الضمان المطور للمتزوجة، أحد أسئلة المواطنات في المملكة العربية السعودية، هي كيف تسجيل المتزوجة في دعم الضمان المطور الجديد؟، ولا سيما بعد ما أعلنت وزارة الموارد البشرية عن شروط الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة، الذي يعمل على اختيار الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لتحصل على الدعم المادي، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها عن التعديلات الحديثة والشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد، بهدف تمكين المواطنين من التسجيل والحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد بناءً على شروط وأحكام خدمات الضمان، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل وكيف تسجل المتزوجة بالضمان المطور الجديد.
شروط تسجيل المتزوجة بالضمان الجديد
تستطيع المرأة المتزوجة المتواجدة داخل الأراضي السعودية الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وفق توافر المتطلبات والشروط التي حددتها الوزارة على النحو التالي:
- يجب أن تصل المرأة لسن الشيخوخة.
- يجب أن يتم تقديم ما يثبت تواجد الزوجة داخل الأراضي وإقامتها بشكل مستمر ودائم، ويتم إثبات ذلك عبر عقد كهرباء، أو من خلال عقد الإيجار.
- تستحق الزوجة أن تحصل على راتب الضمان عند غياب الزوج وانقطاع أي أخبار تخصه.
- يشترط ألا تمتلك المرأة المتزوجة أي ممتلكات من عقارات أو أي أراضي خاصة بها.
- في حالة تعاطي الزوج للمخدرات ويوجد أبناء بينهم فيمكنها حينها الحصول على معاش الضمان.
- في حالة دخول الزوج السجن بالمملكة ويوجد أبناء بينها وبين الزوج، فتستحق الحصول على الضمان.
- من شروط التسجيل ألا يزيد الراتب الشهري عن الحد المانع المحدد بلائحة الضمان الاجتماعي.
- يتم صرف راتب الضمان للمرأة المتزوجة من شخص غير سعودي بشرط تواجد أبناء بينهما وعدم قدرة الزوج على العمل.
- ألا تكون الراغبة في التسجيل من مالكي السجلات التجارية أو السجلات المهنية.
كيف تسجل المتزوجة بالضمان المطور الجديد؟
عبر خطوات إلكترونية بسيطة، تسطيع المرأة المتزوجة التسجيل في راتب الضمان، وقد حددت الوزارة خطوات التسجيل على النحو التالي:
- الدخول على رابط الوزارة: منصة الضمان الاجتماعي.
- النقر على خدمات التسجيل الجديد لأول مرة بالمنصة.
- الدخول برقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاصة بالمستفيدة.
- إدخال كلمة المرور مع تأكيد صحتها مرة أخري.
- كتابة رمز التحقق الخانة المخصصة لذلك.
- الموافقة على جميع الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في المنصة بالضغط على (موافق).
- رفع جميع الوثائق التي تطلبها المنصة إلكترونياً.
- تسجيل رقم الجوال الثابت.
- الضغط على إرسال طلب التسجيل.
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