الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين

الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يعد هذا البنك من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يوفر أكبر عدد من القروض والمنتجات والخدمات التي تهم المواطن السعودي، ويساعد من خلالها متوسطي الدخل والذين يحتاجون إلى قرض يساعدهم بالمضي في الحياة، هذا ومن أهم القروض التابعة لبنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف سابقاً هو تمويل نفاذ والذي يخدم العاطلين عن العمل والذين ليس لديهم دخل شهري ثابت ويوفر لهم كل الإمكانيات للسباق في منعطف الحياة بأفضل ما يقدمونه من خلال نشاطهم ومهنتهم للعمل الحر، وتنميتها من خلال قرض نفاذ حتى يحصلون على دخل شهري مضمون، وسوف نتحدث عن الاستعلام عن الأقساط المتبقية في خطوات بسيطة.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية أفضل أنواع القروض من تمويل الأسرة وتمويل آهل وتمويل كنف وتمويل الترميم وتمويل الزواج وتمويل نفاذ وتمويل العمل الحر، وتمويل الأسر المنتجة كل هذه التمويلات تهدف لفئات معينة ولكل منهما مبلغ تمويلي خاص ويتم السداد على فترة خمس سنوات للجميع ما عادا التمويل للعمل الحر فترة سداد 4 سنوات للتمويل النقدي والتمويل العيني، تمويل العمل الحر، كما أنه يوفر للمنتجات حوافز ودعم مالي ليساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية ومساعد الأسر والشباب وحسهم على العمل والاجتهاد حتى تتحقق أحلامهم بدون قلق، وجميع التمويلات بمبلغ 60 ألف ريال ويتم سدادهم بأقساط شهرية بسيطة، واختيار القسط من العميل حيث يبدأ من 500 ريال وحتى 1500 ريال وفق الراتب الشهري للمستفيد من التمويل.

خطوات الاستعلام عن الأقساط المتبقية

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية إذا كنت مسجل به فيمكنك الدخول بكتابة الاسم ورقم الجوال المسجل بأبشر، أما إذا كنت غير مسجل فيجب عليك التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية حتى تحصل على الخدمات الإلكترونية وتوفير العروض له، ثم كتابة الاسم والرقم السري، واختيار قائمة خدماتي والقرض التابع لك، ومنها إلى قائمة حسابي ومنها معرفة الأقساط التي قد تم دفعها والأقساط المتبقية عليك، ومنها سوف تعرف مواعيد السداد وكيفية السداد أون لاين وجميع التفاصيل الخاصة بالقرض الذي حصلت عليه وموعد انتهاء القرض من بنك التنمية الاجتماعية.