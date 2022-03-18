نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل سيارتك من إمكان الميسر وطرق طلب التمويل في المقال التالي
حاسبة تمويل سيارتك من إمكان الميسر وطرق طلب التمويل من المنصة، ذكرت منصة إمكان أن هناك شروط ومميزات لطلب تمويل سيارتك الميسر للمواطنين، فإن كل مواطن يجب أن يستدم حاسبة تمويل سيارتك لمعرفة قيمة دفعات السداد، حيث أن التمويل يكون متاح بفترات سداد ميسرة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، فيمكن لأي مواطن داخل المملكة سواء سعودي أو وافد أن يمتلك سيارة أحلامه، كما يجب أن يكون كل مواطن متقدم متوفر فيه شروط أهلية الحصول علي التمويل، فإن موقعنا الإلكتروني يقدم جميع المعلومات المطلوبة للحصول علي تمويل سيارة أحلامك من إمكان.
شروط أهلية امتلاك سيارة ميسرة
إن المنصة ذكرت مزايا التقدم لتمويل سيارتك الميسر لجميع مواطني المملكة، كما أوضحت أن هناك ثلاث طرق للحصول علي تمويل سيارة أحلامك، فإن شروط الأهلية تكون كالتالي:
- أن يكون لدي المواطن هوية شخصية غير منتهية.
- لابد من امتلاك المتقدم رخصة قيادة سارية وغير منتهية.
- حصول المواطن المتقدم علي خطاب تعريف للراتب من جهة عمله.
- يجب أن يكون متوفر لدي المواطن عنوان طني.
- يقدم كشف حساب من البنك الخاص به لأخر ثلاث شهور قبل التقديم لمعرفة هل هو متعثر أم لا.
- يكون لدي المواطن أوراق تذكر سعر المركبة.
حاسبة تمويل سيارتك من إمكان
- لابد من الدخول علي رابط صفحة التمويل الرسمية علي منصة إمكان الإلكترونية.
- نجد الحاسبة قد هرت في نفس صفحة التمويل.
- متاح اختيار النوع المناسب لتقسيط قيمة التمويل سواء يكون بنظام 50-50 أو يكون التقسيط شهري.
- يحدد المواطن قطاع العمل الخاص به سواء حكومي مدني محول أو غير محول .للراتب، أو حكومي عسكري محول للراتب أو بدون تحويل للراتب.
- يقوم المواطن بإدخال البيانات المالية الأتية: قيمة الراتب، الالتزامات المالية، حد بطاقة الائتمان، تحديد هل يوجد رهن عقاري أم لا، وذكر نسبة الاستقطاع، أقصى قيمة لمبلغ التقسيط، إدخال نوع السيارة، تحديد سعر المركبة المختارة، تسجيل قيمة الدفعة الأولي والأخيرة.
- يختار المواطن المتقدم الفترة المناسبة للتقسيط سنة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات.
- يضغط علي اختيار احسب الآن.
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