نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق دعم ساند وخطوات التقديم للحصول على الدعم في المقال التالي

شروط استحقاق دعم ساند الجديدة التي أوضحها البرنامج، للباحثين عن عمل، والتي يمكن من خلالها لكلا من المشتركين في البرنامج بالحصول على الدعم المستحق في حالة التعطل عن العمل، حيث يهدف برنامج ساند على تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين في كلا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ممن يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية، فهو نظام للتأمين للعاملين ضد التعطل عن العمل، حيث يعمل على توفير مصدر دخل شهري لهم، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين كلا من الوظيفة السابقة للمواطن والوظيفة الجديدة، سوف نوضح لكم كافة الشروط اللازمة، وطريقة التقديم في برنامج ساند للحصول على الدعم في خطوات. شروط استحقاق دعم ساند يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

لابد لمن يرغب في الاشتراك في برنامج ساند أن يكون تحت سن الستين عام.

أن يكون المتقدم قد تجاوز مدة العمل الي ينص عليها قانون العمل في برنامج ساند، وذلك وفقا للمادة رقم 14.

يشترط أن يكون المتقدم ليست لديه أية مصادر دخل أخرى من أية أعمال أو أنشطة أخرى.

ضرورة الالتزام بكافة التدريبات التي يتم تحديدها للمشترك في البرنامج من خلال الوزارة.

ألا يكون الشخص المشترك في البرنامج قد تعرض للفصل من قبل جهة العمل الخاصة به، بسبب يرجع إليه.

أن يتمتع المشترك في برنامج ساند بالقدرة على العمل.

يشترط أيضا للحصول على دعم ساند أن لا يكون الشخص المشترك قد قام بترك عمله، بمحض إرادته. خطوات التقديم للحصول على دعم برنامج ساند أن يقوم المواطن بتسجيل الدخول على الحساب الخاص به في التأمينات أونلاين.

يقوم بالدخول على صفحة التأمينات أون لاين، ومن ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ومن ثم يقوم بإتمام عملية تسجيل الدخول بإدخال رمز الدخول وكلمة المرور، والنقر على أيقونة الدخول.

سوف تنتقل إلى الصفحة الخاصة بحساب المشترك في التأمينات الأون لاين.

ومن ثم يتم النقر على الأيقونة الخاصة بتقديم طلب الاستحقاق في نظام ساند.

وبعد ذلك يتوجب عليك إدخال البيانات المطلوبة منك، ورقم الحساب البنكي الخاص بالمشترك. عمر شويل - جدة شروط استحقاق دعم ساند وخطوات التقديم للحصول على الدعم - ثقفني

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