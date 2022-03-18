نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير طلب الزيارة العائلية للوافدين وكيفية الاستعلام في المقال التالي

معايير طلب الزيارة العائلية ، إذ تقر وزارة الخارجية بإمكانية تلقي طلبات الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين مهتمون بمعرفة كيفية الحصول على التأشيرة ، فيما يلي سوف يشرح لكم المملكة العربية السعودية هذه الشروط والمعايير. معايير طلب الزيارة العائلية للوافدين والمقيمين أنشأت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية تأشيرات زيارة عائلية لجميع المواطنين والمقيمين حتى يتمكنوا من زيارة الأقارب داخل المملكة وفقًا لشروط ومتطلبات رقابة معينة يجب الوفاء بها. عند التقديم للزيارة العائلية ، يجب ملاحظة أن طلب الزيارة العائلية يقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى (الآباء ، الزوجات ، الأبناء ، الأخوات). شروط الزيارة العائلية حددت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم لزيارة أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية عام 1443 هـ. أكمل النموذج الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة التأشيرات الإلكترونية اطبع جدول البيانات واحصل على موافقة من غرفة التجارة أو الكيان التجاري. إذا كان الشخص الطالب غير عربي ، أدخل جميع البيانات باللغة العربية ما عدا الاسم. يجب أن يتطابق الاسم الموجود في جواز السفر المطلوب للزيارة. حاصل على تصريح إقامة ساري المفعول. يجب أن يكون الشخص الذي تتم زيارته قريبًا من الدرجة الأولى الآباء. زوجة. الأبناء. أخوات. يُطلب من المقيمين وطالبي التأشيرات الحصول على تصاريح عمل ولا يمكنهم العيش معًا. طلب الزيارة العائلية عبر ابشر خطوات تحديد طلب زيارة عائلية من خلال منصة أبشر واتبع الخطوات أدناه: مدخل المنصة الإلكترونية “أبشر“. اختيار الخدمات الفردية. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. حدد رمز الطلب. انقر فوق طلب التأشيرة. أدخل رقم التعريف. سيتم عرض جميع تفاصيل التأشيرة. تصديق استمارة الزيارة العائلية بمجرد الموافقة ، يجب على الطلبات تقديم رقم طلب إلكترونيًا إلى الراعي أو صاحب العمل للتحقق من قبل وزارة الخارجية باتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول إلى منصة التأشيرة الإلكترونية حدد الموافقة على الطلبات للأفراد. سيتم نقلك إلى صفحة طلب التأكيد. مطلوب إجراء واحد للتحقق من خدمة الوصول الوطنية. أدخل رقم الطلب. تأكيد استمارة الزيارة العائلية. عمر شويل - جدة معايير طلب الزيارة العائلية للوافدين وكيفية الاستعلام - ثقفني

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