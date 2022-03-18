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عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي المطور دخول؛ قامت المملكة السعودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية بإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في المملكة حيث أنه من أهم وأفضل البرامج التي تقدم المساعدة للمواطنين المحتاجين في المملكة السعودية وعملت الوزارة على تطويره حتى تتمكن من إيصال المساعدة للفئات الأشد فقراً.

منصة الضمان الاجتماعي المطور دخول

يمكن للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط البرنامج في المملكة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة من الدعم الذي يقدمه وبعد الانتهاء من التسجيل في البرنامج يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لمنصة الضمان الاجتماعي المطور. تسجيل دخول المنصة بالاسم ورقم الهوية. ثم تدوين كلمة المرور ورمز التحقق. النقر على تسجيل دخول.

خطوات تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل جديد في منصة الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين في المملكة السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. النقر على تسجيل جديد. كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وغيرها. تدوين كلمة المرور وتأكيدها. ثم النقر على الموافقة بشروط وأحكام البرنامج. النقر على تسجيل. ستصلك رسالة تحتوي على رمز التوثيق قم بتدوينه في موضعه. الضغط على توثيق.

خطوات إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المُطور

يمكن إضافة التابعين في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية. تسجيل الدخول بالاسم ورقم الهوية وكلمة المرور. الدخول إلى تبويب إضافة تابعين. النقر على إضافة تابع جديد. تحديد نوع التابع قريب أو شريك سكن أو موصى عليه. في حالة التابع قريب قم بتحديد صلة القرابة. ثم كتابة رقم هوية التابع وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. النقر على إضافة تابع. في حالة وجود تابع آخر يتم القيام بنفس الخطوات.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال منصة الضمان الاجتماعي دخول، وكذلك خطوات التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور، كما وضحنا لكم طريقة إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور.