نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف المديرية العامة لحرس الحدود نساء 1443 رابط وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بيان صادر عن الإدارة العامة للقبول المركزي، أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود للنساء برتبة جندي، وحددت مواعيد التقديم على وظائف حرس الحدود العسكرية للعنصر النسائي، وذلك في سبيل توفير وظائف نسائية في الحياة العسكرية، وتفعيل دور المرأة، وتحقيق الشراكة المجتمعية في كافة الجوانب والجهات الحكومية، لذلك فقد حددت شروط وظائف حرس الحدود ، التي تعد بمثابة معايير المفاضلة والاختيار بين المرشحات، لذلك لابد من مراجعتها والتأكد من توافرها، قبل تعبئة نموذج التقديم.

وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

تبدأ بوابة jobs.sa في استقبال طلبات التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود السبت الموافق 16 شعبان 1443، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية للعنصر النسائي، لذلك فعلى النساء المتقدمات تجهيز المستندات المطلوبة في تقديم حرس الحدود، فضلًا عن مراجعة شروط التقديم والتأكد من توافرها، لأن الإخلال بأحدها يتسبب في استبعاد طلب التقديم.

شروط وظائف حرس الحدود

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني شروط وظائف حرس الحدود، كالتالي:

التقديم على وظائف حرس الحدود متاح للمواطنات السعوديات أصلًا ومنشأً مع استثناء من نشأت خارج البلاد أثناء خدمة الدولة.

الإقامة داخل محافظات ومدن المملكة.

التفرغ عن العمل، بمعنى ألا تشغل وظيفة لدى أحد الجهات الحكومية، وألا يكون قد سبق العمل لها في الوظائف العسكرية، أو تلك التي ينطبق عليها نظام الخدمة العسكرية.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل الحاصلات على مؤهل أعلى.

الزواج من سعودي الجنسية.

الحرص على معادلة هادة المؤهل الدراسي من وزارة التعليم السعودية، في حال كانت صادرة من الخارج.

الهوية الوطنية سارية ومستقلة.

السمعة الحسنة والسلوك والسير المستقيم، وألا يكون محكوم عليها في قضايا تخل بالشرف والأمانة.

مواعيد تقديم المديرية العامة لحرس الحدود

تبدأ المديرية العامة لحرس الحدود في تفعيل رابط التقديم يوم السبت الموافق 16 شعبان 1443، في تمام العاشرة صباحًا، ويستمر باب التقديم مفتوح حتى نهاية الأسبوع، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 شعبان 1443، لذلك فعلى المتقدمات تجهيز المستندات، والاطلاع على الشروط.

رابط تقديم المديرية العامة لحرس الحدود

يتم تفعيل رابط التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود في مواعيد التقديم المحددة، حيث تسجل المتقدمات دخول رابط jobs.sa، ثم تبحثن على وظائف حرس الحدود، ثم تبدأ في تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج التقديم، مع مراعاة الدقة وتطابق البيانات مع المستندات الرسمية؛ لأن البيانات الخاطئة تتسبب في رفض الطلب.