بدعم من الملك سلمان اعفاء بنك التسليف والادخار من دفع باقي الأقساط

يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على كيفية الاستفادة من إعفاء بنك التسليف والإدخار، في إلى جانب الخدمات التي يحرص بنك التنمية الاجتماعية على تقديم للعملاء، فقد وفر خدمة لأسقاط أقساط القروض وذلك بناء على توافر عدد من الشروط والأوراق اللازمة لإثبات عدم تعثر قدرة الشخص المالية على سداد قيمة الأقساط، فقد صرح البنك بشكل رسمي عن ذلك عقب الأمر الملكي الخاص بتأجيل قيمة الأقساط المتبقية للقرص لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل الأمر على المواطنين خاصة محدودي الدخل بالمملكة.

تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والإدخار 1433

فعل بنك التسليف والادخار السعودي رابط إلكتروني، وهو خاص بتقديم طلب إعفاء الشخص من دفع باقي أقساط القرض، حيث يجب عليه اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح لتقديم طلبه إلكترونيا:

​يتم الولوج إلى الرابط الإلكتروني الخاص ب موقع التنمية الاجتماعية. ​تسجيل الدخول على حساب الشخص المسجل سابقا على موقع بنك التسليف. إدخال جميع البيانات الخاصة بتقديم طلب الإعفاء في مكانها المحدد. تم أخذ نسخة واضحة من طلب الإعفاء. يتم إرسال طلب الإعفاء مع كافة الأوراق المطلوبة (نستعرضها معكم خلال الفقرة التالية) إلى الديوان الملكي.

الأوراق المطلوبة الخاصة بإعفاء بنك التسليف

تتوقف الأوراق الرسمية المطلوبة للاستفادة من الإعفاء المقدم من بنك الادخار والتسليف على حسب ظروفه المادية، ولكن حدد البنك ضرورة إحضار بعض الأوراق بصفة عامة لإسقاط دفعات القرض، وهي كالتالي:

​نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية.

​تقديم نموذج طلب إلكتروني خاص بالإعفاء.

نسخ من الورق الرسمي الذي يثبت الدخل الشهري للشخص المقترض.

في حالة وجود عجز أو مرض لأي سبب يتم تقديم تقارير طبية تفيد بذلك.

الاستعلام عن طلب الحصول علي اعفاء من بنك التنمية الاجتماعية

ويمكن الاستعلام عن أحقية الشخص في الحصول على إعفاء من عدمه، من خلال اتباع الخطوات التالية: