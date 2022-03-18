نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايلي تقسيط الأجهزة أفضل عروض هواوي وآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايلي تقسيط الاجهزة من الخدمات الهامة التي يسعى كافة المواطنين إلى الاطلاع عليها ومعرفة شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 حيث يتاح تقسيط جوالات من شركة موبايلي للمواطنين وكذلك المغتربين داخل المملكة بكل سهولة من خلال عروض موبايلي مفوتر للاجهزه وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على موبايلي تقسيط الأجهزة.

موبايلي تقسيط الأجهزة

تم توفير موبايلي تقسيط الأجهزة من قبل الشركة سعيًا منها في توفير كافة احتياجات العملاء راغبي امتلاك أجهزة الجوال الذكية مع ضرورة انطباق الشرط التي أعلنت عنها الشركة للاستفادة من تقسيط الأجهزة موبايلي والتي تتضمن:

امتلاك العميل لخط داخل الشركة مسجلًا باسمه ومازال مفعلًا ولم يتم إيقافه.

اشتراك العميل بإحدى الباقات المختارة من مفوتر.

التأكد من أهلية العميل عبر سمة.

التوقيع على العقد المؤكد لالتزام العميل لمدة عامان.

تعهد العميل بسداد الدفعات المستحقة وقت رغبته في إلغاء عقد التقسيط.

العقد المبرم بين الشركة والعميل يتيح له الحصول على جوال واحد فقط كما يوفر له إمكانية تقسيط عدد 1 أكسسوار أو جهاز من ضمن أجهزة الألعاب.

كيف أعرف اني استحق جوال من موبايلي برسالة

تعمل الشركة على توفير أشهر ماركات الجوالات العالمية لعملائها من خلال عدد من العروض ولمعرفة هل يمكنك الحصول على جوال من موبايلي من عدمه يتوجب عليك أن تقوم بإرسال رسالة إلى الرقم 1100 تحتوي على الرقم 1222 ومن ثم يتم الرد عليك بحالتك من الأهلية.

تقسيط جوالات من شركة موبايلي

يمكن تقسيط الجوالات التالية لعملاء باقات مفوتر المختلفة وهي:

جوال أبل ايفون 13 برو max بسعة داخلية تقدر 1TB على أن يكون العميل مشتركًا بباقة (300،400) فقط على أن يقوم العميل بسداد ما قيمته 300 ريال لمدة عامين.

كذلك يمكن لعملاء باقات (300،400) تقسط جوال ايفون 13pro ذو المساحة الداخلية المقدرة ب 256 من خلال دفع مبلغ 200 ريال طوال مدة العقد.

موبايلي تقسيط هواوي

يتاح للعملاء تقسيط الجوالات من نوع هواوي في حالة اشتراكهم بأي من باقات مفوتر التي تبدأ من 100 وحتى مفوتر 400: