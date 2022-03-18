طريقة الحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان 1443 وشروط الاستفادة من الدعم

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طريقة الحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان 1443، تسعى الحكومة السعودية على تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة للمواطنين الأكثر احتجاجاً الذين يعانون من ضيقة مالية، لذلك وضعت وزارة الإسكان تحت إشراف من الحكومة السعودية الدعم السكني، حيث يقدم الدعم وحدات سكنية بشكل مجاني للأسر المحتاجة الذين يعانون من عدم وجود وحدات سكنية للعيش فيها، ولكن وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط لكي لقبول الحصول على الدعم، ويتم تقديم طلب الدعم الكتروني من خلال بوابة سكني وفقا للشروط.
طريقة الحصول على الدعم السكني المجاني من وزارة الإسكان
تسهيلاً على المواطنين من الذهاب إلى الإدارات الحكومية لتقديم وضعت الوزارة منصة سكني الإلكترونية لتقديم طلب الدعم وطريقة هي:
- أولاً قم بالدخول إلى منصة سكني الإلكتروني.
- ثم قم بإدخال رقم الهوية و إدخال تاريخ الميلاد.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة التحقق.
- سيطلب منك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.
- ثم قم بكتابة رقم الجوال وكلمة المرور.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب الدعم السكني.
- سيظهر أمامك الشروط والأحكام و الضوابط.
- قم بقراءتها و الموافقة عليها.
- ثم قم الإجابة الأسئلة التي تم طرحها.
- استكمال إدخال البيانات المطلوبة.
- على الفور سيتم ارسال رسالة نصية بتسجيلك، وأنك مؤهل للحصول على الدعم السكني.
شروط الحصول على الدعم السكني 1443
لقد وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط لقبول الحصول على الدعم السكني، حيث وفرت وزارة الإسكان مجموعة من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء المملكة، وسنقدم لكم شروط الدعم السكني وهي:
- يشترط أن يكون المتقدم للدعم السكني سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- يشترط ألا يكون أحد الأفراد كان مسجلاً باسمه وحدة سكنية آخر 5 سنوات.
- ألا يقل عمر المتقدم عن الدعم 25 عام.
- يشترط ألا يكون المتقدم لدية وحدة سكنية مسجلة باسمه للعيش بها.
- ألا يكون قد حصل المتقدم على دعم سكنى مسبقاً، سواء كان هذا الدعم من جهة حكومية أو جهة خاصة.
- يشترط أن يكون المتقدمة من المطلقات والأرامل لابد أن يمر عامين عن وفاة زوجها او طلقها.
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