نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 50%…..بداخل أسواق العثيم بمناسبة شهر رمضان المبارك في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم العديد من منتجات السلع الغذائية لتوفير إحتياجات الأسرة السعودية في شهر رمضان المبارك، كما تقدم أسواق العثيم تخفيضات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأدوات المنزلية بكل أنواعها وتتنوع عروض أسواق العثيم أسبوعيا لكي يضمن تفضيل أفضل الخدمات لعملاءه. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الإلكترونية: جوال سامسونج جالكسي إيه 52 متوفر باللون الرصاصي ومزود بعدد 4 كاميرا ويتميز بسرعته الكبيرة وسعة تخزينية عالية وتوفره أسواق العثيم بسعر 1249 ريال سعودي.

شاشة إمبكس ال أي دي 40 بوصة فائق الوضوح بسعر 729 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: قدر بلاك ستون بالإضافة إلي مقلاة بسعر 55 ريال سعودي، ويمكنك إعداد أشهى الوصفات به دون الخوف من التصاق الطعام ويتميز بسهولة تنظيفه.

طقم شوربة ميلامين عدد 12 قطعة عبارة عن عدد 6 أطباق بالإضافة إلي 6 معالق، طقم شيك ومميز متوفر بسعر 34.95 ريال سعودي.

محضر طعام أي تي سي متعدد الإستخدامات بسعر 179 ريال سعودي والذي يمكنه فرم اللحوم والدواجن وخفق البيض والكريمات وتقطيع وبشر الخضراوات لصنع أجمل الوصفات.

خبازة السيف الكهربائية بسعر 179 ريال سعودي، والتي تمنحك عجين متساوى الأطراف بطريقة إحترافية وسريعة. عروض أسواق العثيم على المواد الغذائية: لحم حاشي بالعظم بوزن 1كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي، ومن الممكن أن تستخدميه في وصفة الكبسة أو مع الخضراوات.

لحم حاشي بدون عظم 1 كيلو جرام بسعر 42.95 ريال سعودي، ويمكن أن تقومي بإستخدامه في الشوي وكباب الحلة.

تونة جينتل خفيف بزيت دوار الشمس بوزن 185 جرام ومتوفرة بسعر 15.50 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي، وتمتلئ التونة بنسبة عالية من البروتين بالإضافة إلي الزنك ويفضل البعض تناولها في وجبة السحور في رمضان.

جبن الوادي قريش وزن 1 كيلو جرام بسعر 20.50 ريال سعودي، وتعد الجبنة القريش من الأنواع الصحية من الجبن وغنية بالكالسيوم ويمكن أن تستخدم في السلطة أو لحشو البوريك والسمبوسك وأيضا يمكن إضافة زيت الزيتون لها وتناولها في وجبة السحور.

خضار مشكل داري مجمد بوزن 400 جرام ومتوفر بسعر 4.25 ريال سعودي بدلا من 6.50 ريال سعودي، والذي يمكنك صنع التورلي به ويضاف إليه قطع اللحم والتوابل لتحصلي علي وجبة غذائية متكاملة. عمر شويل - جدة خصم 50%.....بداخل أسواق العثيم بمناسبة شهر رمضان المبارك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصم 50%…..بداخل أسواق العثيم بمناسبة شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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