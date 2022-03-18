نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل عبارات تهنئة عيد الأم 2022 | أجدد رسائل تهنئة مميزة بمناسبة عيد الأم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات تهنئة عيد الأم 2022، ينتظر جميع الأفراد وقت عيد الأم للاحتفال بوالدتهم و مشاركة السعادة والفرحة معها بهذا اليوم المميز، فهو من أهم الأيام التي وضعت حتى يتم تكريم جميع الأمهات وتقديرهم والاعتراف بمدى أهمية وجودهم في الحياة، ولذلك من خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد عيد الأم 2022 وأجمل عبارات تهنئة عيد الأم وأجدد رسائل تهنئة عيد الأم.

عبارات تهنئة عيد الام

عيد الأم مناسبة عالمية يحتفل به الجميع في كافة أنحاء العالم بهدف تكريم الأم والاعتراف بمنزلتها، ويكون هذا الاحتفال ضمن أجواء مميزة وحماسية للتأكيد على مدى أهمية وجود الأم في حياة الأسر.

وجاءت فكرة هذا اليوم المميز من الغرب حيث الناشطة الأمريكية آنا جارفيس بعد أن كانت الأم مهملة داخل الأسرة في هذا الوقت، فقد أنشأت هذه الناشطة دعوة إلى مختلف جهات الولايات المتحدة لكى تحقق أمنية أمها المتوفية، وكان الاحتفال الأول بعيد الأم في سنة 1909 بأمريكا وعلى إثره أعلن الرئيس ويلسون في تاريخ 2 مايو 1914 بأن يكون عيد الأم الأول، ليختلف بعد ذلك في الدول العربية ويكون 21 مارس في كل عام، ومن أجمل العبارات التي تعبر عن عيد الأم، ما يلي:

الأم رمز العطاء والوفاء ستبقى دائماً المثالية والعطوفة، كل عام وجميع الأمهات بخير وسعادة.

أنتي يا أمي كل شيء في حياتي أحبك كثيراً، كل عام وأنتي بخير.

أمي أنتي بستان المحبة وحقل من حقول الحياة به أجمل الأزهار، التي تعبر عن الحب والمودة.

كل سنة وأنتي حبيبتي يا أمي، دمت بخير يا أغلى الناس.

عيد أم سعيد أتمنى لك الخير والسعادة يا أمي طول الوقت، أنتي إمرأة مميزة بحياتي أحبك دائماً.

جميع الكلمات والعبارات لا تعبر عن مدى شكري وتقديري لما قدمت بحياتي، كل عام وأنتي بخير.

في هذا اليوم المميز أقدم لكي يا أمي أجمل الزهور، التي تظهر مدى حبي وإمتناني إليكِ.

كلمات الحب قليلة أمام ما قدمت يا أمي من حب وتضحية عجزت الأبجدية عن تلخيصها.

في حالة حزني أعلم دائماً يا أمي أنك سبب البسمة، التي ستكون على وجهي أحبك جداً.

العناق والقبلات وجميع الكلمات، لا تستطيع أن تظهر لك كم أني أحبك.

يسرني أن أراكِ مبتسمة يا أمي .. تبتسم لي الحياة بسعادتك وأهنأ بسرورك .. فأنت كل شيء وأهم شيء يا أجمل أم .. كل عام وأنتِ بخير وبصحة وسلامة ورزقك الله رضاه والجنة يا حبيبتي الغالية.

خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأم 2022

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أجمل كلمات عن عيد الأم

إن عيد الأم من الأيام المميزة يصادف تاريخ 21 من مارس وفي عام 1443 يصادف هجرياً 18 من شعبان، تقام احتفالات متعددة لتقدير الأم خلال هذا اليوم في مختلف الأماكن والمؤسسات المتنوعة، إلى جانب أن الندوات الثقافية التي تبرز توضح دور الأم، ومن أجمل الكلمات التي تعبر عن يوم الأم ما يلي:

أمي الغالية أنتي ملكة المنزل أشكرك على كل ما قدمته لي من سعادة وتضحية منذ ولادتي وأتمنى لك الخير دائماً.

أرى وجهك ينير ظلمتي فأنتي أحن قلب علي وأنتي نبض الروح وترتيلة الصباح، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.

أفتخر دائماً بأنك يا أمي المرأة القوية التي كانت مرشدتي منذ ولادتي، كل عيد أم وأنتي سعيدة وبخير.

وجودك نور حياتي وسعادتي وهناي .. لا حرمني الله منك يا أغلى إنسانة في الدنيا يا أمي .. عيدك سعيد يا أجمل أم.

رسائل تهنئة عيد الأم

كما يبحث الجميع من راغبي تهنئة الأم خلال يوم عيدها عن رسائل التهنئة الخاصة بعيد الأم والتي نقدم لكم نبذة منها والتي من الممكن إرسالها في صورة مسجات تهنئة عيد الأم أو تهنئة عيد الأم عبر الواتساب:

فضلك يا أمي فاق كل فضل .. رزقك الله الجنة وأكرمك كما أكرمتينا..

أنت هي أنشودة طفولتي، أنت هي أعذب الألحان، كل عام وانت أغلى وأهم شخص بحياتي.

أمي ادعوا لله تعالى بأن يقر عينك، وأن يريح بالك، وألا يجعلك تعانين من الهم أو الغم أو الوجع، وألا يرييني فيك بأسا يبكيني.

بحبك يا أمي أكثر من أي شيء في الدنيا .. بحبك حب ملوش حدود.

أمي أنت شمس دنياي وقمر لياليّ .. أنت ضياء حياتي وأنت كل ما أملك يا أغلى الغاليين .. ربنا ما يحرمني منك أبداً.

بعدد النجوم والكواكب والأقمار الموجودة بالسماء وبعدد العصافير والحمامات والأطيار الموجودة بها أحبك، وهذا لأنك جعلتي حياتي مزهرة بأجمل أزهار.

وهكذا نتمنى أن نكون استطعنا تقديم أفضل عبارات تهنئة عيد الأم، وأروع رسائل التهنئة بمناسبة يوم الأم لعام 2022، حيث تكون هذه المناسبة مهمة لدى الجميع، كما نقدم لكم أيضاً اقتراحات هدايا عيد الأم لتكون جمل ورسائل التهنئة مصحوبة بهدايا تترك أثر عظيم في نفس الأم في كل مكان ومن كل صوب ويتم إنتهاز الفرص حتى يتم الاحتفال بتلك المناسبة.