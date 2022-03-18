قدم الآن على منحة شهر رمضان من الديوان الملكي الشروط وطريقة التقديم

مع اقتراب الشهر الكريم ينتظر الكثير من المواطنين المحتاجين للمساعدة موعد الاعلان عن منحة الديوان الملكي فقد أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عن تقديم منحة شهر رمضان الديوان الملكي 1443، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الاستحقاق وكيفية التقديم، وتعتبر المنحة مساعدات مالية عاجلة تقدم للمواطنين السعوديين الراغبين في بناء مسكن وتحسين المستوى المعيشي، نخص بالذكر الفئات محدودة الدخل، وتعد هذه المنحة من أهم مبادرات الدعم التي تقدم في المملكة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للديوان الملكي، بعدها تحرص الجهات المعنية على مراجعة كل طلبات المتقدمين والتحقق من أهليتهم للحصول على هذه المنحة.

كيفية الحصول على منحة شهر رمضان من الديوان الملكي:

من الجدير بالذكر ومع تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك ازداد بحث المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في منحة شهر رمضان الديوان الملكي، وهذه المنحة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين ظروف الحياة بالنسبة للأفراد المحتاجين في المملكة من أجل توفير كل المتطلبات الضرورية، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع النفاذ الموحد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثم عليك بالدخول للصفحة الرئيسية ثم يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة سكني، ثم يسجل دخوله من خلال بوابة الوصول الموحد أو سكني.

ثم تقوم يملء وكتابة كل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وعلى المستفيد أن يقوم بإدراج كل المستندات المطلوبة ويقوم برفعها على الموقع، يقوم بالضغط على ايقونة الحفظ ثم إرسال.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الديوان الملكي السعودي للحصول على منحة رمضان: