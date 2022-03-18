نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وشروط الحصول على المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن المقطوعة برقم الهوية؛ قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم المساعدة المقطوعة لمساعدة الأسر محدودي الدخل في المملكة العربية السُّعُودية لتحسين مستوى معيشتهم ويعتبر برنامَج المساعدات المقطوعة من أهم البرامج الدعم التي يتم تقديمها ولأهمية هذا الأمر بالنسبة لمستفيدي المقطوعة سوف نقوم بالتعرف على كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم الهُوِيَّة وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع وكل ذلك بواسطة هذا المقال على موقع ثقفني.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

لقد تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي من خلالها يتم الاستعلام عن المقطوعة برقم الهُوِيَّة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

بعد ذلك يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة في المكان الذي تم تحديده لرقم السجل المدني.

ثم يتم بعد ذلك إدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة عرض.

وأخيراً سوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

من الممكن أن يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب المباشر إلى صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم تدوين رَقَم السجل المدني.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة عرض.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور كافة البيانات والمعلومات المطلوبة التي تخص المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

لقد تم وضع بعض الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث إن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين شروط تخص الفئات المشمولة والشروط الأخرى تخص غير المشمولة وجاءت الشروط على النحو التالي:

أولا/ شروط الفئات المشمولة

يشترط عدم امتلاك أي دخل آخر غير دخل معاش الضمان الاجتماعي ومن الممكن أن يتم صرف المساعدة المقطوعة كل عام.

يتم صرف المساعدة المقطوعة للأفراد الذين يمتلكون دخل غير دخل الضمان كل عامين وذلك باستثناء بعض الحالات وهي مثل(الأطفال الأيتام، المرأة المطلقة التي تعول أبنائها وأيضاً الأرملة، الأفراد الذين يتقاضون رواتب تقاعدي وتصل قيمته إلى خمس آلاف ريال سعودي أو أقل).

لا بد من أن تقوم الحالات المستفيدة من الضمان ضمن برنامَج العجز المؤقت أن يقوموا بإتباع الشروط الآتية.

لا تشمل المساعدة المقطوعة للأفراد المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي الذي لديها دخل آخر غير المساعدة. إذا قام الفرد بتقديم مدة جديدة بأعراض مرض مختلفة عن الفترات السابقة يتم تكرار صرف المساعدة لهذا الفرد. يتم صرف المساعدة المقطوعة لمن لا يمتلك دخل شهري غير الضمان الاجتماعي. كما يتم صرف المساعدة المقطوعة للذين لديهم مرافقون في المعاش لمرة واحدة في حِقْبَة العجز الخاصة به.

ثانياً/ شروط الفئات الغير مشمولة

لا بد من أن يكون عمر المتقدم خمس وثلاثون عاماً ويتم استثناء بعض الحالات من هذا الشرط وهي مثل (الأفراد ذات الإعاقة الحركية الشديدة التي بلغت أعمارهم الخامس والعشرين عاماً، الأيتام من ذوي الظروف الخاصة أو الأيتام الذين من أسر طبيعية).

صرف المساعدة كل عامين لم له دخل ثابت وذلك باستثناء بعض الحالات مثل (الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام من أسر طبيعية، المرأة المطلقة التي تعول أبنائها، المرأة المطلقة التي تعول أبنائها، الأفراد الذين يتقاضون معاش تقاعديا يبلغ 500 ريال سعودي أو أقل وفقاً للحد الشهري المانع وسوف يتم احتساب المدة للتقديم طلب الحصول على المساعدة المقطوعة من تاريخ صرف آخر مساعدة).

يتم النظر في وضع الأسر لاستحقاق المساعدة المقطوعة وذلك وفقاً للشروط المذكورة باستثناء فئات معينة مثل (أسرة مدمن المخدرات، أسرة السجين، الأسرة المهجورة).

يجب أن يكون موجود شخص تابع أو أكثر للفرد المستفيد من المساعدة المقطوعة من الذكور ويجب أن يكون بالغ من العمر الخامسة والثلاثين عاماً.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف استعلام عن المقطوعة برقم الهُوِيَّة كما تعرفنا إلى الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني كما قدمنا لكم الشروط الحصول على المساعدة المقطوعة التي تخص الفئات المشمولة والفئات الغير مشمولة.