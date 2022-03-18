نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديدة” عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022 لتهنئة مميزة لست الحبايب في عيدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عبارات التهنئة لعيد الأم من الموضوعات الشهيرة، ولا سيما مع اقتراب ميعاد إتيان عيد الأم، فالأم مدرسة تقوم بتربية الأبناء وتبني الأجيال، وتعمل على تنشئتها، فلابد أن يتم تكريمها على تلك الجهود في يوم عالمي يتم فيه الاحتفال بجميع الأمهات بمختلف أديانهم وحضارتهم، فهم أيقونة إنسانية تعمل على تربية الإنسان تقوم حياته بأكملها، ويوم الأم يأتي 21 مارس في كل عام، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أفضل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم

إن عيد الأم عيد يعترف فيه العالم بالمجهودات والأفضال التي تقدمها الأم، فهي تتعب وتربي وتحمل وتنشئ جيلاً مقبلاً على الحياة، فمكانة الأم لا يمكن وصفها بمجرد كلمات، ولكننا سنوضح لكم بعض العبارات التي يمكن استخدامها بعيد الأم، والتي تدخل الفرحة والسرور على قلبها، وإليكم هذه العبارات وهي كالآتي:

أمي الحبيبة بيوم عيدك نقدم لك قلب مليئ بالحب كل عام وأنتي معنا وإلى جانبنا بخير والحب يكبر بيننا و بقلوبنا التي لم يموت بداخلها أبداً.

أمي أنتي بستان المحبة وحقل من حقول الحياة به أجمل الأزهار، التي تعبر عن الحب والمودة.

كل عام وأنتي بسعادة يا نبع الحنان أنتي أغلى الأحباب وأجملهم وعساك دائماً قريبة لقلوبنا أنتي الحبيبة والصديقة حفظك الله يا أمي.

أمي ادعوا لله تعالى بأن يقر عينك، وأن يريح بالك، وألا يجعلك تعانين من الهم أو الغم أو الوجع، وألا يرييني فيك بأسا يبكيني.

كل عام وأنت بقربي ومكمن ومكان الحنان الذي ألجأ إليه بوقت الصعاب فأجد الأمان من الخوف ويرتاح قلبي ولا أتعب أو أشعر بأي إرهاق وأنت بجانبي.

تهنئة لكل أم بمناسبة عيد الام

عيد الأم مناسبة للاحتفاء بالأم والاعتراف بما تبذله تجاه أولادها في كافة مراحل عمرهم، ويوم الاحتفال بها هو مجرد موعد للاحتفال بشكل موحد على مستوى العالم، ولكن الأم كالعمر لا تتكرر مرتين، وغليك ابرز الرسائل:

لا يمكنك يا أمي تخيل مدى الحب الذي أحمله لك بداخلي وفي قلبي ولم تستطيعي تخيل مدى التعلق بك ولا أستطيع أن اتصور حياتي دون وجودك أنت سكر العمر وأحلى ما فيها، وكلما يمر عيد الأم وأنتي موجودة أناجي الرحمن ألا يحرمني منك أبداً.

العناق والقبلات وجميع الكلمات، لا تستطيع أن تظهر لك كم أني أحبك.

معايدة للأم في عيد الأم

يمكنك المعايدة على والدتك بعبارات مميزة، لتقدم التهنئة بشكل مختلف برسائل مكتوبة كما يلي:

كل عام يا أمي وأنتي أيقونة الحياة ومحور الكون بالنسبة إلينا، كل عام وأنتي الأساس لاستمرار هذه البشرية بالكوكب نشكرك بأسمى وأرقى حروف الحب.

أمي أنتي الأمان لهذا العالم، عيدكم مبارك ونسأل الله أن يجعل أيام حياتك سعيدة ومملوءة بالبركة وجميلة مثلك، نتمنى أن يديمك الله مكان النور والضياء لعالمنا، وأتمنى ألا تفارقنا ضحكتك أبداً وتزول، وأن يديم الله فرح قلبك ويجعل حياتك بطاعته.

كلام مؤثر عن الأم

بمناسبة عيد الأم يبحث الجميع عن كلمات مؤثرة بخصوص هذا اليوم، فهو من الأعياد الشهيرة التي يحتفل بها العالم، وإليكم أجمل الكلمات المؤثرة عن الأمهات وهي كالآتي:

بيوم الأم يا أمي احتار بماذا أهديك أو أناديكي فلم أجد هديه أكثر من أن ادعو الله سبحانه وتعالى يديمك في حياتنا أنتي الحبيبة والقريبة يا أغلى الناس.

أمي الطيبة الحنونة أقرب ماليا أشكو إليك ضعفي وأخبرك بهمومي تملئين أيامي بالفرح كل عام وأنت بجانبي أدامك الله لي.

يجب علينا دائماً أن نعرف بأن الأم هي مصدر العيش والحياة، هي التي تبني الأسرة المتماسكة المترابطة، هي النور المضيء لنا في الظلمات تأخذنا للطريق الصحيح، وتسهر بجانبنا إن أصابنا أي مكروه وتحزن إن أصابنا شيء أو شعرنا بأي ألم فهي المقص الذي ينزع عنا الأشواك والجراح كل عام وأمهات العالمين بخير.

بعيد الأم أهدي إليك باقة الورود من حدائق قلبي أهديها إليك واضعها بين يديك لأنني أحبك كثيراً يا أمي.

إن لغات العالم لا تعرف أن تعبر عن مدى حبي لك يا أمي فلم أجد أي لغة تساعدني في جمع الكلمات التي تعطي إليك احساسي وشعوري الداخلى إليك أنت يا منيرة الطريق دائماً تهدي التائهين وترشدي الحائرين لشواطئ الحب والمودة والعظمة.

خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأم 2022

يهتم موقع ثقفني بتقديم العديد من الخدمات عالية الجودة للقراء الأعزاء، ونحن نقدم باقة من المقالات الخدمية للتهنئة بحلول عيد الأم للعام الميلادي 2022 والتي نرجوا أن تكون معيناً لمتصفحي الموقع في التواصل مع الأم وتهنئتها بحلول يوم الأم:

ها نحن انتهينا من التحدث عن عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم وقدمنا لكم أروع الكلمات الجميلة نتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة