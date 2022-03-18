نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دله لتعليم القيادة للرجال ورسوم دله لتعليم القيادة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دله لتعليم القيادة للرجال بالمملكة العربية السعودية ليست بالإمر الصعب خاصة بعد أن قامت مدرسة دله بتوفير موقع إلكتروني خاص بها يتيح للمواطنين الاشتراك وحجز موعد لتعلم القيادة وكذلك دفع الرسوم من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع المدرسة المنتشرة بالمملكة، وتعتبر مدرسة دله من أهم وأبرز المدارس الخاصة بتعلم قيادة السيارات بالمملكة وذلك لما تملكه المدرسة من كوادر سعودية فنية ومدرية وعالية المهارة لتزويد المشتركين بالمدرسة بكافة المعلومات التي سيحتاجونها عند القيادة، بالإضافة إلى ذلك فيشغلها ما يقرب من 200 مدرب من جنسيات مختلفة لسهولة التواصل مع الوافدين إلى المملكة من الجنسيات المختلفة، ولكن لابد من توافر بعض الشروط ليتمكن المتدربين من التسجيل في دله لتعليم القيادة للرجال 2022 وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في حيثيات هذا المقال بجانب عرض طريقة التسجيل وخطوات حجز موعد مسبق إلكترونيًا.

التسجيل في دله لتعليم القيادة للرجال 1443

لاحظنا مؤخراً في موقع ثقفني ارتفاع معدلات البحث عن شروط وطريقة التسجيل في دله لتعليم القيادة للرجال مما دفعنا إلى جمع كافة المعلومات المرتبطة حول مدرسة دلة وتقديمها لكم خلال هذا المقال، فقبل البدء في عرض طريقة الاشتراك يتساءل الكثير من المواطنين عن فترة التدريب في المدرسة والتي تنقسم إلى قسمين هما كالآتي:

الفترة الأولى وهي لمن يتعلمون القيادة لأول مرة وتبلغ مدتها تسعون ساعة مقسمة على ثلاثين يومًا.

وهي لمن يتعلمون القيادة لأول مرة وتبلغ مدتها تسعون ساعة مقسمة على ثلاثين يومًا. الفترة الثانية وتكون لمن يجيدون القيادة وتبلغ مدتها ثلاثون ساعة مقسمة على عشرة أيام أي ثلاث ساعات يومياً.

أما بالنسبة لطريقة التسجيل فتتم عبر الموقع الرسمي للمدرسة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة موقع مدرسة دلة لتعليم القيادة dallahdrivingschool.sa.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ اشتراك ” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية.

” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية. سيتم الانتقال إلى نموذج الاشتراك قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وتشمل هذه البيانات الآتي:( رقم الهوية أو رقم الإقامة – الاسم بالكامل – البريد الإلكتروني – أنشئ كلمة مرور – رقم الجوال – حدد تاريخ الميلاد هجري أو ميلادي – تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة – الجنسية – الجنس).

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات في أماكنها المخصصة قم برفع صورة من بطاقة الهوية أو بطاقة الإقامة .

. ثم قم بالإقرار بالتعهد على صحة البيانات المدخلة سابقاً

وأخيراً قم بالضغط على زر “اشترك“.

شروط التسجيل في مدرسة دلة السعودية

اشترطت المدرسة على المشتركين في دورات تعليم القيادة للرجال والنساء توافر عدد من الشروط والضوابط اللازم توافرها كاملةً للحصول على رخصة القيادة بنجاح، وتشمل تلك الشروط الآتي:

يجب ألا يقل عمر المتدرب عن 18 عام.

عام. ضرورة إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وهي أصل بطاقة الهوية وصورة منها.

بالنسبة للوافد يجب إحضار وثيقة الإقامة وصورة طبق الأصل منها.

كما يشترط إرفاق 4 صور شخصية 4*6 حديثة ذات خلفيه بيضاء.

صور شخصية 4*6 حديثة ذات خلفيه بيضاء. من الضروري على المتدرب أن يقوم بتعبئة نموذج التقديم فقط من خلال الموقع الرسمي لشركة دله أو عبر موقع وزارة داخلية المملكة.

وأخيراً دفع الرسوم الخاصة بالكشف الطبي والرسوم الخاصة بالمدرسة والتي سنتعرف عليها فيما يلي.

رسوم دله لتعليم القيادة 2022

كثيراً ما يتساءل المتدربين عن قيمة الرسوم المقررة لكل دورة من دورات مدرسة دلة لتعليم القيادة، حيث أعلنت المدرسة عن قيمة الرسوم الخاصة بكل دورة وهي كما هو موضح بالجدول الآتي:

كما وضعت المدرسة طريقة إلكترونية يمكن للمدربين اتباعها للكشف عن قيمة الرسوم وذلك باتباع الآتي:

في البداية يقوم المتدرب بزيارة الموقع الرسمي لدلة.

بعد ذلك يقوم بتحديد نوع الدورة، ومن ثم يقوم بتحديد مكان الحصول على الدورة.

ثم يقوم بإدخال تاريخ بداية الدورة ونهاية الدورة.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “بحث” ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالدورة ومن بينها الرسوم المقررة لها.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومان حول شروط وطريقة التسجيل في دله لتعليم القيادة للرجال 2022 كما تعرفنا على رسوم الاشتراك في الدورات التدريبية وكيفية الاستعلام عن رسوم أي دورة إلكترونيًا.