نسبة القبول للجامعات في الرياض ومواعيد القبول 1443

يبحث العديد من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن نسب القبول في جامعات الرياض، حيث أنها من أفضل وأشهر الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مستوى تعليمي مميز، وتضم مدينة الرياض مجموعة كبيرة من المراكز التعليمية من جامعات حكومية وكليات عسكرية، لذلك فهي من أكثر المدن التي يقبل عليها الطلاب للدراسة، واليوم سنتعرف على نسب القبول في جامعة الرياض.

أهم جامعات الرياض

جامعة أم القرى والجامعة الإسلامية.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك فيصل وجامعة الملك خالد.

جامعة الطائف وجامعة الأميرة نورة.

جامعة جدة وجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز وغيرها.

نسب قبول الجامعات في الرياض 1443

تضم الرياض مجموعة كبيرة من الجامعات والتي تضم العديد من التخصصات العلمية والأدبية، ويرغب الطلاب في معرفة نسب القبول ليقوموا بالتقديم والتسجيل بها.

نسب القبول في جامعة الأميرة نورة

من الجامعات التي خصصت للبنات فقط، وهي من أفضل الجامعات في الرياض، وتضم جميع التخصصات العلمية والأدبية، والجامعة تسع 50 ألف طالبة، وبعض نسب القبول بها هي:

القبول في الكليات العلمية والصحية، 30% من مجموع الثانوية العامة، 50% من اختبار القدرات العامة، 20% من الاختبار التحصيلي.

القبول في الكليات الإنسانية وكلية المجتمع، 50% من مجموع الثانوية العامة، 40% من اختبار القدرات، 10% من مجموع الاختبار التحصيلي.

نسب القبول في كلية الإدارة والأعمال، يوجد نسب قبول التخصصات بالكامل ماعدا الأنظمة للمسار العلمي، وهي 30% من مجموع الثانوية، 50% من اختبار القدرات، 20% من الاختبار التحصيلي، نسب قبول التخصصات للمسار الإداري، وهي 50 % للثانوية، 50% من اختبار التحصيلي، نسب قبول للمسار العلمي والأدبي ومسار تحفيظ القرآن الكريم، وهي 30% من مجموع الثانوية، 50% من اختبار القدرات، 20% من الاختبار التحصيلي.

نسب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود

تضم الجامعة عدد كبير من التخصصات ونسب القبول بها كالآتي:

نسب القبول في قسم اللغات والترجمة، 30% من مجموع الثانوية، 50% من اختبار القدرات، 20% من الاختبار التحصيلي.

نسب القبول في قسم الشريعة واللغة العربية، 35% من مجموع الثانوية، 45% من اختبار القدرات، 20% من الاختبار التحصيلي.

نسب القبول في المسار التنظيمي والإداري، 40% من مجموع الثانوية، 60% من نسبة اختبار القدرات.

نسب القبول في جامعة الفيصل