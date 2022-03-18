كيف يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم الهوية؟

الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، نظرًا لحرص المملكة العربية السعودية على سلامة وأمن المتواجدين بها والرغبة في التسهيل عليهم فقد أتاحت لكافة السائقين خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، حيث تسمح لهم من خلال الموقع الرسمي لهيئة المرور بالتعرف على المخالفات المرورية المسجلة عليهم، لذلك يهتم الكثير من السائقين بزيارة موقع هيئة المرور من أجل التعرف على المخالفات المرورية المسجلة عليهم وقيمتها المحددة ليتمكنوا من الانتهاء منها أولًا بأول لكي لا يعرضوا أنفسهم الغرامات المالية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية أو هوية الإقامة

هناك عدة طرق حتى يتمكن السائق من التعرف على المخالفات المرورية المسجلة عليها سواء باستخدام رقم السيارة أو رقم الهوية أو رقم الإقامة أو السجل المدني، ومهما اختلفت الطريقة فإن الخطوات تبقى واحدة حيث يقوم السائق بترحيل الرقم المتاح في الخانة الفارغة واتباع باقي الخطوات حتى يصل إلى المخالفات المرورية الخاصة به:

من موقع نيابات المرور الإلكتروني المستعلم باختيار أمر الاستعلامات. عندما تظهر قائمة الاختيارات المتاحة قم بالنقر على أمر مخالفات رخص القيادة. تظهر صفحة جديدة تتطلب من المستعلم إدراج البيانات والمعلومات الخاصة به وبالمركبة في الحقول الشاغرة مثل البلد ونوعية الرخصة ورقم السيارة وما إلى ذلك. عند الانتهاء من إدراج هذه البيانات قم بالضغط على أمر الاستعلام في نهاية الصفحة لكي تظهر أمامك مباشرة التفاصيل التي ترغب في معرفتها بشأن المخالفة المرورية. يمكن استخدام الطريقة السابقة برقم الهوية أو رقم المركبة بدون مشكلة.

الاستعلام عن مخالفة الدراجة النارية

كما ويمكن لسائقي وأصحاب الدراجات النارية الاستعلام عن المخالفة المرورية المسجلة عليهم باتباع جميع الخطوات القادمة: