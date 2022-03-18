شروط التقديم على دعم سكني المطلقات والأرامل 2022

شروط دعم برنامج سكني، من أهم ما يشغل بال المواطنين السعوديين في الفترة الحالية والذي يتصدر مواقع البحث بها الآن هو التقديم على دعم سكني وهو دعم مخصص للعديد من الفئات بالمملكة سواء المطلقات أو الأرامل وحتى العسكريين، وهناك خطوات محددة قامت وزارة الإسكان بتوضيحها لجميع الأفراد الراغبين بالحصول على الدعم من خلال برنامج سكني وهو من البرامج الهامة التي أطلقت بعام 2017 من أجل توفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين وفيما يلي نعرفكم على تفاصيل أكثر فيما يخص التقديم على دعم سكني.

شروط دعم سكني العامة للمتقدمين

برنامج سكني اُطلق في المرة الأولى بعام 2017 وقد ساهم في توفير ما يقرب من 280 ألف وحدة سكنية للمواطنين السعوديين في مناطق مختلفة بالمملكة وقسمت تلك الوحدات إلى 120 ألف وحدة جاهزة للسكن والباقي عبارة عن أراضي سكنية للراغبين في البناء، والمسئول عن إطلاق هذا البرنامج هو وزارة الإسكان السعودية وقد اشترطت بعض النقاط حتى تقبل الأفراد الراغبين في الحصول على الدعم وهي:

غير مسموح لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية فهي للسعوديين فقط. كما أنها لا تقبل من يقل عمرهم عن 25 سنة. الراغب في التقديم على دعم سكني يجب أن يكون مقيمًا في المملكة بصفة دائمة. الشخص المتقدم للدعم يجب أن يكون هو عائل الأسرة. عدم امتلاك أي منزل مناسب للمعيشة الآدمية في السنوات الخمس الأخيرة من موعد التقديم. من توفر لديهم الشروط يمكنهم بسهولة التقديم على الدعم. عدم امتلاك أي فرد من أفراد الأسرة المتقدم على الدعم سكن حكومي خاص به.

شروط دعم سكني للمطلقات والأرامل

أما عن الشروط المطلوبة لتلك الفئة وهم النساء المطلقات والأرامل فهي تختلف قليلًا عن شروط التقديم العامة حيث تتمثل في: