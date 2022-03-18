موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي 1443

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موعد تسجيل الأول الابتدائي في نظام نور، مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني في السعودية أكثر ما يبحث عنه أولياء الأمور بالمملكة الآن -وخاصةً من لديهم أطفال في عمر الأول الابتدائي ويرغبون في تسجيلهم بالنظام التعليمي- هو موعد تسجيل الأول الابتدائي في نور وطريقة التسجيل، إذ أن قبول الطلاب في المرحلة الابتدائية وتسجيلهم لا يتم سوى من خلال منصة نور أو نظام نور التعليمي وتقديم المستندات المطلوبة لقبول الطلاب الجدد، لهذا أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة تفاصيل تسجيل الطلاب الجدد بنظام نور بما في ذلك الطريقة والموعد.
موعد تسجيل الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي
في الأعوام الماضية كان التقديم للطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية يتم في شهر فبراير حتى موعد غلق باب التسجيل أو حتى تنتهي المقاعد المتاحة لقبول الطلاب، ولكن نظرًا لاختلاف هذا العام عن الأعوام السابقة نتيجة تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول فإنه لم يتم تحديد موعد نهائي سواء التقديم في الفصل الدراسي الثالث أو التقديم في شهر فبراير كما جرت العادة، ولكن من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم قريبًا بالإعلان عن موعد القبول وفتح باب التسجيل حتى يستعد جميع أولياء الأمور والطلاب ويحضروا الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم.
شروط تقديم الطلاب الجدد بالمدارس في السعودية
ويتم قبول الطلاب الجدد في المدارس من خلال تحديد بعض التفاصيل المتعلقة بالطفل لمعرفة قدرته على الدراسة والانتظام بها مثل عمره وخلفيته التعليمية وحالته الصحية وما إلى ذلك إذ أنها جميعًا عوامل تساهم في اختيار المدرسة المناسبة للطالب والطريقة المناسبة معهم، وتتمثل شروط قبول الأول الابتدائي في المدارس كالآتي:
- عمر الطفل المتقدم هو 5 سنوات و9 أشهر فيما فوق وذلك موعد فتح باب القبول.
- في حالة عدم بلوغ الطالب لهذا العمر على أولياء الأمور تقديم ما يثبت قضاء الطفل سنتين دراسيتين في إحدى الروضات الأخرى المعتمدة.
- كما وضروري تقديم أولياء الأمور توصية من معلم في الروضة السابقة تثبت مدى قدرة الطالب على التعلم.
- توفير الشروط المطلوبة في طلاب الأول الابتدائي قبل التسجيل.
- لا يتم قبول أي طلبات تسجيل سوى في الموعد المحدد من الوزارة.
- كشف طبي للطالب يوضح ما يعاني منه.
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