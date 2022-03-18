وظائف وزارة الدفاع 1443 برنامج التعاقد المباشر بالقوات الجوية الملكية السعودية 2022

وظائف وزارة الدفاع 1443 تم الإعلان عنها اليوم الخميس 17 مارس 2022م الموافق 14 شعبان 1443هـ من خلال برنامج التعاقد المباشر أو التشغيل الذاتي بالعديد من الوظائف الشاغرة الهندسية والفنية والإدارية بالقوات الجوية الملكية السعودية والتي تبلغ عددها أكثر من 20 وظيفة متنوعة وذلك لحملة شهادات البكالوريس وفيما أعلى في العديد من المدن السعودية ومنها مدينة الرياض والدمام والخرج والطائف وأيضًا مدينة الظهران وخميس مشيط، والتقديم يتم إلكترونيًا طبق الشروط الواجب توافرها للتقديم.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443هـ بالسعودية

إضافة لما سبق فإن وظائف القوات الجوية الملكية السعودية المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع السعودية يتم التقديم بها بدءًا من اليوم الخميس 17 مارس 2022م الموافق 14 شعبان 1443هـ وآخر موعد للتقديم هو يوم الإثنين القادم 21 مارس 2022 الموافق 18 شعبان 1443هـ، والجدير بالعلم أن تجاوز المدة المحددة للتقديم يعني عدم الالتفاف لطلبك.

المسميات الوظيفية للوظائف الشاغرة برنامج التعاقد المباشر في القوات الجوية الملكية السعودية

كذلك عن المسميات الوظيفية لوظائف وزارة الدفاع المعلن عنها نذكرها كالتالي:

أولًا وظيفة فني أنظمة وقود.

وظيفة إخصائي مناهج.

كذلك وظيفة فني مراقبة وتوزيع معدات.

أيضًا وظيفة مشرف صيانة الذخائر.

وظيفة أخصائي تقنية المعلومات.

كذلك وظيفة فني فحص الأجهزة دون تدميرها.

أيضًا وظيفة فني إدارة تموين.

وظيفة فني صيانة طائرات عامة.

كذلك وظيفة فني جرد.

وظيفة أخصائي سلامة جوية.

أيضًا وظيفة أخصائي صيانة قذائف موجهة.

كذلك وظيفة مدرس فني صيانة طائرات.

وظيفة فني صيانة ذخيرة.

كذلك وظيفة فني أنظمة معلومات الصيانة.

أيضًا وظيفة فني صيانة أجهزة تضليل واتصالات وملاحة جوية.

ووظيفة أخصائي تدريب.

كذلك مدرب ومشغل طيران تشبيهي.

أيضًا فني تسجيل أهداف رماية.

وظيفة فني صيانة أدوات الطيران الإلكتروني.

في النهاية أخصائي ذخيرة.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 بالمملكة العربية السعودية

ولراغبي التقديم في وظائف القوات الجوية الملكية وزارة الدفاع القيام بالخطوات التالية بالترتيب: