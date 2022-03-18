ما هو راتب عاملي المرتبة الخامسة في السعودية؟

راتب عاملي المرتبة الخامسة بالسعودية، وضعت المملكة العربية السعودية نظام محدد من أجل رواتب العاملين بها في الجهات الحكومية حيث حددت من خلال سلم رواتب الموظفين راتب كل فئة حسب مراتبهم الوظيفية التي تندرج من الفئة الأولى حتى الفئة الخامسة عشر حيث توفر السعودية هذا الراتب للعاملين مقابل الخدمات التي يقدومنها للدولة بالإضافة لوجود العلاوات والبدلات التي تضاف على راتب الموظف الأساسي ولكن تحدد قيمتها بالإضافة لقيمة الراتب الشهري للموظف حسب فئته ونعرفكم اليوم على راتب الفئة الخامسة بالسعودية.

جدول راتب المرتبة الخامسة للعاملين بالسعودية 1443

وضعت السعودية جدولًا مخصصًا لرواتب المرتبة الخامسة للموظفين ويوضح كذلك نسبة العلاوات والزيادات السنوية وقيمة الراتب الشهري الجديد بعد أول شهر في العام المالي الجديد وقد تم تقسيم رواتب المرتبة الخامسة في ذلك الجدول بالطريقة الآتية:

راتب الدرجة الأولى هو 5240 ريال وقيمة العلاوة السنوية هي 265 ريال. أما راتب الدرجة الثانية هو 5540 ريال وقيمة العلاوة السنوية لهم هي 265 ريال كذلك. وراتب الدرجة الثالثة هو 5805 ريال والعلاوة السنوية قيمتها 265 ريال. أما الدرجة الرابعة راتبها هو 6070 ريال وقيمة علاوتها السنوية هي 265 ريال. والدرجة الخامسة راتبها هو 6335 ريال والعلاوة السنوية قيمتها 265 ريال. أما الدرجة السادسة قيمة الراتب 6600 ريال وعلاوتهم السنوية هي 265 ريال. والدرجة السابعة قيمة راتبها 6865 ريال والعلاوة السنوية لهم قيمتها 265 ريال. أما الدرجة الثامنة الراتب الأساسي لهم قيمته 7130 ريال ونسبة العلاوة السنوية لهم 265 ريال. والدرجة التاسعة الراتب المحدد لهم هو 7295 ريال أما قيمة العلاوة السنوية 265 ريال. أما عن الدرجة العاشرة فالراتب الأساسية قيمته 7650 ريال ونسبة العلاوة السنوية 265 ريال. والدرجة الحادية عشر قيمة راتبها 7825 ريال والعلاوة السنوية نسبتها 265 ريال. أما الدرجة الثانية عشر الراتب الأساسي لها قيمته 8090 ريال وعلاوتهم السنوية 265 ريال. والدرجة الثالثة عشر قيمة راتبهم 8355 ريال والعلاوة السنوية 265 ريال. أما الدرجة الرابعة عشر راتبهم هو 8620 ريال والعلاوة قيمتها 265 ريال. والدرجة الخامسة عشر والأخيرة قيمة راتبها 8885 ريال والعلاوة نسبتها 265 ريال.

سلم رواتب الموظفين بالسعودية

أما عن سلم رواتب كافة الموظفين بالسعودية المحددة من الجهات المعنية بالسعودية