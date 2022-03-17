قائمة طعام ماكدونالز 2022 وأسعار الوجبات الجديدة

قائمة طعام ماكدونالز 2022، واحد من أشهر المطاعم في السعودية والعالم أجمع سواء الدول العربية أو الغربية هو ماكدونالدز إحدى مطاعم الوجبات السريعة، يمتلك لعدد كبير من الفروع في السعودية التي تلقى الجذب من الصغار قبل الكبار، حيث يقدم ماكدونالدز أفضل وجبات الطعام اللحم أو الدجاج وكذلك وجبات طعام الصغار مع الهدايا القيمة والألعاب المقدمة للأطفال لهذا السبب يفضلون تناول الطعام من ماكدونالز، ويوفر المطعم خدمة طلب الطعام إلكترونيًا ليصل إلى العميل في المنزل لذلك إليكم أسعار الوجبات في ماكدونالدز لطلب الطعام إلى المنزل.

أسعار وجبات ماكدونالز

هناك أكثر من وجبة رائعة متميزة يقدمها مطعم ماكدونالدز للزائرين من الكبار والصغار مذاقها لا يقاوم وليس له مثيل بالإضافة إلى المقبلات والإضافات المقدمة مع تلك الوجبات التي تزيد من حلاوة المذاق، وتعتبر ضمن تشكيلة وجبات ماكدونالدز الفاخرة ومنها:

ماك راب تشيكن عادي أو سبايسي سعرها 12 ريال.

الوجبة المميزة بالمشروم أو مكسيكانو فإن سعرها 26 ريال.

علبة المشاركة لحم أو دجاج او مكس بينهما من ماك بسعر 59 ريال.

ساندوتش اسيوي حجم ميني سعره 8 ريال أما الوجبة من الساندوتش فسعرها 14 ريال.

وجبة كلوب هاوس من ماك سعرها 26 ريال.

قائمة طعام ماكدونالز 2022

يتنوع منيو ماكدونالز من حيث أصناف الطعام المختلفة التي يقدمها فهو لا يقدم الساندوتشات فقط ولكن يشمل المنيو كذلك عدد كبير من وجبات الطعام المتنوعة والمناسبة للكبار والصغار، وأيضًا المقبلات الشهية التي تزيد من حلاوة مذاق الطعام كبطاطس ماكدونالز التي تقدم بطريقة وتتبيلة مميزة من ماك، ولا يمكننا أن ننسى المشروب الغازي بمكعبات الثلج المقدم من مطعم ماكدونالدز، ويمكن التعرف على أسعار معظم تلك الأصناف فيما يلي: