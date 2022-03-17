موعد تقديم حرس الحدود 1443 وظائف المديرية العامة لحرس الحدود بالرابط jobs.sa

موعد تقديم حرس الحدود 1443، في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود، أحدث ما أعلنته الإدارة العامة للقبول، التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودية، عن توافر وظائف لديها للنساء، وهي وظائف عسكرية على رتبة جندي، أي وظائف عسكرية حرس الحدود، أو ما يعرف باسم وظائف حرس الحدود جندي، وذلك بما يشمل كافة حاملي المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة من أجل الالتحاق بالوظائف الصحية، على رتبة جندي، وقد أعلنت وزارة الداخلية عن موعد تقديم حرس الحدود 1443، خلال الإعلان الذي كانت قد نشرته عبر موقعها الرسمي، حتى يمكن لمن تنطبق عليهم شروط وظائف حرس الحدود تقديم أوراقهم، والالتحاق بتلك الوظيفة المعلنة رسميا عبر الرابط المعلن.

حرس الحدود وظائف 1443

إذا أردت التقديم على وظائف حرس الحدود 1443. يجب عليك أن تتوافر لديك عدة شروط حسب الإعلان الرسمي للوظيفة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة من أصل سعودي، ويستثنى من هذا الشرط من نشأت خارج المملكة مع والدها.

كما يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة حاملة لشهادة الثانوية العامة، أو أي مؤهل آخر يعادلها.

ويشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك، وغير محكوم عليها من قبل في أية إدانة تتعلق بالأمانة والشرف.

كما يشترط أن تكون الهوية الوطنية سارية أثناء التقديم.

ولا يجب أن تكون المتقدمة قد التحقت بوظيفة عسكرية من قبل.

ويجب ألا تكون المرشحة للوظيفة قد أنهت عملها في أية معاهد أو مراكز عسكرية لأي سبب أو تنتمي لأية جهة حكومية.

ولا بد ألا تكون المرشحة متزوجة من رجل غير سعودي.

بالإضافة إلى ضرورة اجتياز كافة الاختبارات المتبعة للقبول.

ويجب على المرشحة معادلة شهاداتها من وزراه التعليم إذا كانت موثقة من خارج السعودية.

وجدير بالذكر، أنه كان قد تم الإعلان عن عدة وظائف من قبل، خاصة بالنساء في المملكة العربية السعودية مثل؛ وظائف المديرية العامة للسجون، وكذلك وظائف مراقبين قياس 1443، ما يعني الاهتمام بتوفير الفرص لذوي الكفاءة، أولا بأول.

رابط التقديم في وظائف حرس الحدود للنساء

موعد تقديم حرس الحدود 1443، عبر رابط التقديم الرسمي jobs.sa، يبدأ من السبت القادم الموافق 19 مارس 2022، و1443/8/16هـ بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، و1443/8/21هـ، الساعة العاشرة صباحًا أيضًا.