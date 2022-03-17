نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ “استعلام موعد صرف الراتب” sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ والتي يمكن من خلالها تسجيل جديد واستعلام حالة طلب، ومعد نزول وصرف إيداع الراتب، وإمكانية تأكيد التابعين sso.hrsd.gov.sa على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وأيضا استعلام الأفراد، وكيف تعرف أنك مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، والتعرف على قيمة راتب الضمان الجديد باستخدام حاسبة الضمان، وطريقة التقديم تسجيل جديد، ومتى ينزل معاش الضمان المطور، والاستعلام برقم الهوية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، كلها من الأمور محل البحث المتصاعد يوميا، خاصة لمن تأخر إعلان نتيجة أهليته لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وسنستعرض من خلال هذا التقرير بعض تلك الأمور محل التساؤل الدائم.

رابط التقديم في منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل نفاذ sso.hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت تسجيل دخول رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال رابط نظام النفاذ، وذلك بيانات المستخدم على رابط موقع منصة أبشر، وذلك حتى يتم تسهيل استفادة المواطنين بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة،

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية للمستفيد المتمثلة في طريق تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد طبقاً لبيانات تسجيل الدخول في موقع أبشر الخاصة به.. ومن خلال رابط الضمان الاجتماعي النفاذ يمكن الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بالخطوات التالية وهي

زيارة صفحة الدخول الرئيسية بالنفاذ الموحد في الضمان عبر الرابط التالي sso.hrsd.gov.sa

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في منصة أبشر الخاصة absher.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

يمكنك بعد تسجيل الدخول أن تقوم بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 2022

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صبيحة يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022، وبدأت تتضح بعض المطالبات بالعمل على تقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين لدعم وزارة الموارد البشرية، وأن يكون موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم نزول إيداعات الدفعة الأولى والثانية لعدد يقارب 150 ألف طلب تسجيل، ويتم حاليا دراسة طلبات الدفعة الثالثة والتي سيتم إعلانها خلال أيام، وقد صرح مصدر مسئول بأنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة كما تم في الدفعتين السابقتين.

طريقة تسجيل جديد في الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

الاستعلام على حالة الطلب في الضمان المطور

ويتم الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور يتم ذلك من خلال خطوات بسيطة، والفيديو السابق يشرح تفصيلا طريقة الاستعلام عن حالة الطلب وهل تم قبوله أو تم رفضة أو ما زال تحت الدراسة والتدقيق.

كيفية تصحيح وتعديل بيانات طلب الضمان المطور باستخدام تذكرة الضمان

قم بالدخول على حسابك في الضمان المطور.

اضغط على التذاكر أعلى يسار الصفحة

إنشاء تذكرة جديدة.

اختار البرنامج المراد “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

عليك اختيار رفع الطلب.

تذكر نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

طريقة متابعة الطلب في الضمان المطور وتأكيد التابعين

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي: “بوابة تواصل الديوان الملكي” مساعدة مالية – منحة أرض – سداد دين وقروض – علاج .

“رقم قصر الأمير عبد العزيز بن فهد” لطلب مساعدة مالية وعطايا “هاتف المسجد – الوتساب – بريد”.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لمساعدة أصحاب الحاجات تملُك “سكن – سيارة” .

مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية “تواصل هاتفي” لتقديم طلب مساعدة مالية وعينية.

ويذلك نكون في إيجاز شرح طريقة تسجيل جديد على رابط الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa، وكذلك كيف تعرف أنك مقبول في الضمان المطور من خلال الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك وضحنا متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الثالثة والتي سيتم صرفها نهاية الأسبوع الحالي حسب التوقعات.

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