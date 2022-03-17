“إجابة” كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa “رقم الضمان المجاني”

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عمر شويل - جدة كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وطريقة تعديل الطلب لمعالجة بعض الأخطاء، خاصة بعد إعلان نتائج الأهلية للدفعة الأولى والثانية وتأخر إعلان الأهلية لمن قاموا بالتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور ولم تُعلن نتائج أهليتهم حتى الآن، بدأ التساؤل عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب وهل أنا مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، ومحاولة الكثيرين ممن تقدموا بطلبات التسجيل بالاتصال بالرقم المجاني الموحد للضمان المُطور للاستعلام عن هل هم مقبولون في الضمان من عدمه.

“إجابة” كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

للإجابة على التساؤل الخاص بكيف أعرف أني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور وأني مشمول باستحقاق الأهلية لصرف ونزول وإيداع الضمان بحسابي بالمصرف فلابد من اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور الذي قمت بالتسجيل عليه

يتم تسجيل دخولك للنظام على منصة الدعم والحماية الاجتماعية باسم المستخدم في حساب النفاذ الوطني الموحد

القيام بالنقر على أيقونة الطلبات

سيتم فتح الصفحة الخاصة بطلبك

النقر على أيقونة العين وهي على يسار الصفحة

ستظهر لك حالة طلب التسجيل الذي قدمته على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الإجابة ستكوم إما قبول الطلب أو رفضه أو أن طلب ما زال في انتظار الدراسة

طريقة التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يجب الإشارة والنوية إلى أن من مميزان الضمان الاجتماعي الجديد المطور أن التابع يزيد مستحقاته على النظام الجديد من 285 ريال إلى 550 ريال شهريا، وذلك بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل، وهي الفئة المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، أما من يزيد دخلة فالتابع تكون حصته أقل من ذلك، أما عن طريقة تسجيل جديد بالضمان المطور فيتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل على منصة الدعم الحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

أدخل رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

رقم الهاتف الجوال.

كلمة المرور، والفيديو السابق يوضح كيفية اختيار كلمة المرور.

القيام بتأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على المربع الصغير أما إقرار الشروط والأحكام.

النقر على أيقونة تسجيل.

سيتم فح صفحة جديد وهي الصفة الرئيسية.

سجل الدخول من جديد.

قم بإدخال السجل المدني الخاص بك.

أدخل كلمة المرور التي قم باختيارها سابقاً عند بداية التسجيل.

سيتم عرض معلوماتك التي قمت بإدخالها سابقا.

سيطلب منك إدخال الحساب المصرفي الخاص بك “الآيبان”.

أنزل أسفل الصفحة وقم بتعبئة الثلاث مراحل المطلوبة.

قم بتعبئة الملف الموحد ويشمل جميع المعلومات الشخصية.

أضف بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. قم بإدخال بيانات الدخل حسب المطلوب منك.

احفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة الفرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

ويجب الإشارة إلى أن الفيديو السابق يشرح بالتفصيل كيفية وطريقة التسجيل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، لذا يجب مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات حسب الشرح الوارد في الفيديوالسابق.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور في رمضان 1443

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صبيحة يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022، وبدأت تتضح بعض المطالبات بالعمل على تقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين لدعم وزارة الموارد البشرية، وأن يكون موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.

طريقة معرفة حالة طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستعلام عن نتيجة الأهلية

للتعرف على طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة على حالة الطلب وهل تم قبوله أو رفضه، وكيف تعرف أنك مقبول أو مرفوض أو هناك ملاحظات على طلبك، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور .

. الضغط على أيقونة الطلبات أعلى الصفحة.

سيتم عرض طلبك.

قم بالضغط على صورة العين في أقصة يسار الصفحة.

يتم عرض تفاصيل طلبك وتشمل تاريح تسجيل الطلب وحالة الطلب.

شروط التقديم والتسجيل والقبول بالضمان الاجتماعي المطور

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

كيف تعرف أنك مقبول في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

أما عن الراغبين بالتسجيل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد فمنا من خلال هذا التقرير بالشرح الوافي لطريقة التقديم والتسجيل قي برنامج الاستفادة من دعم منظومة الضمان المطور الجديدة، وكذلك الشروط المؤهلة لاستحقاق دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية لاجتماعية وهي الوزارة الخاصة بالشؤون الاجتماعية السعودية.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

الاستعلام عن خدمات الضمان المطور الإلكترونية من خلال الاتصال على الرقم الموحد وهو: 19911

الاستعلام عن قبول الأهلية بالضمان المطور – المنصة الوطنية الموحدة نفاذ)

عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يحصل المستخدم على رقم سري بعد إدخال رقم الهوية الوطنية. الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. تباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

طريقة تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي: “بوابة تواصل الديوان الملكي” مساعدة مالية – منحة أرض – سداد دين وقروض – علاج .

“رقم قصر الأمير عبد العزيز بن فهد” لطلب مساعدة مالية وعطايا “هاتف المسجد – الوتساب – بريد”.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لمساعدة أصحاب الحاجات تملُك “سكن – سيارة” .

مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية “تواصل هاتفي” لتقديم طلب مساعدة مالية وعينية.

في حال كان لديكم أي استعلامات أو استفسارات أو تساؤلات بخصوص الضمان الاجتماعي الجديد المطور، أو تجدون صعوبة في الاستعلام أو طريقة التسجيل على الرابط الجديد، أو أي من الأمور المتعلقة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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