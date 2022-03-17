رابط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التسجيل عبر موقع وزارة الموارد البشرية السعودية

رابط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 يحتاج عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك للحصول على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المقدم من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث جاء نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يختلف عن النظام السابق من حيث مجموعة من الضوابط التي تم إضافتها للدعم لتقديم الدعم للمستحقين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من المواطنين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتعرف على أهم الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في الدعم.

رابط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية أنه قد تم تفعيل رابط موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية لكي يتم من خلالها تسجيل الحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي من قبل المواطنين المستحقين، وذلك بعدما يتم التأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة، حيث يتم التسجيل مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الخاصة بوزارة الموارد البشرية من خلال هذا الرابط.

يتم اختيار التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

اختيار إنشاء حساب جديد عبر الموقع من خلال إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح.

اختيار إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة ومن ثم اختيار أيقونة تقديم الطلب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وقد تم تحديد بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.