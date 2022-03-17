خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور noor.moe.gov.sa برقم الهوية لجميع الطلاب

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور الاستعلام برقم الهوية عن النتائج عبر نظام نور، مع اقتراب الموعد المحدد للإعلام عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية، بدأ الآلاف في ترقب كافة تصريحات وزارة التربية والتعليم في المملكة وما إذا ظهرت النتائج أم لا. حيث أخبرت وزارة التعليم في وقت سابق أن جميع النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب هذه الساعات. والجدير بالذكر أن نظام نور هو أكبر نظام تعليمي وأكبر منصة تعليمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وأتاحت من خلالها إمكانية الحصول على النتائج بكل سهولة. ونوضح في هذا التقرير كل ما تحتاجون إليه من معلومات حتى تستطيعون الاستعلام برقم الهوية عن النتائج عبر نظام نور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

وفرنا لك عزيزي الزائر بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لا غير. ويتم ذلك على النحو الآتي:

على الطالب أو الطالبة زيارة موقع نظام نور والتسجيل فيه.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى رمز التحقق الذي تراه في صورة على الموقع أمامك.

بعدها تقوم بالنقر أعلى أيقونة البحث عن النتيجة الخاصة بك.

وبعدها سوف تظهر النتيجة لك وكذلك شهادتك برقم الهوية الذي قمت بإدخاله.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون رقم الهوية

أما في حالة إن كنت لا تريد التسجيل برقم الهوية الوطنية. فيمكنك الاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:

أولا يدخل الطالب الـ Username والـ Password الخاصة به أو الخاصة بولي أمره.

بعدها يقوم بإدخال رمز التحقق.

ثم يحدد المرحلة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

وبعدها يعيد النظر في جميع البيانات المدخلة من أجل التأكد من صحتها.

ثم يضغط بحث وسوف تظهر النتيجة بالتفاصيل الدقيقة.

ويقدم لحضراتكم موقعنا جميع المعلومات المتوافرة في هذا الموضوع حتى وقتنا هذا. ونقدم لكم تغطية خاصة لكافة التصريحات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. ما عليكم إلا متابعتنا ليصل إليكم كافة التفاصيل الجديدة حول الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية وبدونه.