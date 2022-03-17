شروط قرض شخصي بنك الراجحي بدون تعقيد الإجراءات تسهيلات عديدة

شروط قرض شخصي بنك الراجحي أفضل البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر المنتجات التمويلية كلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع تقديم خدمات للعميل وتسهيلات السداد بأقساط يمكن أن تجدول من أجل راحة أكثر على أن تكون قيمة القسط تتناسب مع الدخل الشهري للعميل لكي لا يكون السداد عائق له أو يؤدي إلى التعثر مما يؤثر على السجل الائتماني الذي لابد الحفاظ عليه من أجل طلب القروض بعد ذلك، يقدم الراجحي القرض بمبلغ تمويلي عالي متاح للسعوديين والمقيمين نساء ورجال بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين كل هذا يتم بسرعة خلال 30 دقيقة الموافقة الفورية وعند اكتمال المستندات تتم أيضاً الإجراءات والصرف بأسرع وقت ممكن.

مميزات القرض الشخصي من مصرف الراجحي

يعد القرض بنك الراجحي من أفضل القروض المضمونة في السعودية حيث يناسب معظم الفئات لأن المصرف لا يطلب راتب كبير لكي تحصل على المال بل على العكس براتب يبدأ من ألفي ريال يمكنك التقديم على تمويل بدون كفيل ميسر السداد حتى 60 شهر على أن يكون القسط مناسب للدخل، القرض بصيغة الأسهم المحلية وهي مجازة من هيئة الرقابة الشرعية متوافق تماماً مع الدين الإسلامي، فيما يتيح البنك تمويل المتقاعدين بدون ضامن حتى عمر 70 عاماً وذلك عند سداد آخر دفعة في القرض.

شروط قرض شخصي بنك الراجحي

يشترط البنك ان يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات المعتمدة سواء قطاع حكومي أو خاص. ألا يقل عمر متقدم طالب التمويل بدون ضمانات عن 21 سنة وحتى الستين عاماً والمتقاعدين حتى عمر الـ70 سنة. الحد الأدنى للدخل الشهري ألفي ريال سعودي للمواطن و5 آلاف ريال للمقيم، والمتقاعد لا يقل المعاش عن 1.900 ريال سعودي. كما يشترط أيضاً تحويل الراتب إلى بنك الراجحي.

كيفية تقديم طلب قرض شخصي بنك الراجحي