نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور 1443 نفاذ بالهوية شروط الأهلية للاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اليوم أهم ما يتعلق بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومنها رابط وطريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 نفاذ برقم الهوية وكيفية احتساب الدعم وفق عدد التابعين والحد المانع وكذلك طريقة تحدث البيانات على منصة الدعم والحماية الاجتماعية،وشروط استحقاق صرف راتب الضمان المطور، والحالات التي يتم فيها رفض الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الجديد، وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تسجيله على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان المطور، فجميع ما سبق يُعتبر من أهم الموضوعات والتساؤلات الخاصة بالضمان الاجتماعي الذي تم تعديل شروط استحقاقه وفق المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور.

طريقة تحديث وتعديل بيانات الطلب باستخدام تذكرة جديدة في الضمان الاجتماعي المطور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

حاسبة الضمان المطور تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

تُعتبر حاسبة الضمان المطور وسيلة يتم من خلالها معرفة المبلغ الذي تستحقه الأسرة التي تم قبول أهليتها لاستحقاق راتب الضمان، وذلك لمن سبق لهم التسجيل على رابط موقع نظام الضمان الاجتماعي المطور.

فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية واستحدث ألية تحت مسمى حاسبة الضمان والتي يمكن من خلالها احتساب قيمة راتب الضمان المطور والفيديو التالي يوضح طريقة وألية حساب راتب الضمان الجديد، حيث يمكن حساب راتب الضمان وفق الخطوات التالية:

يتم حساب الدخل الإجمالي لجميع أفراد الأسرة

يتم احتساب نصف هذا الدخل الخاص بالأسرة.

يضاف إلى نصف الدخل جميع ما بصرف للأسرة من برامج دعم.

تتم المقارنة بين النتائج السابق بالحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش الشهري حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، وهو كما يلي: 1100 لعائل الأسرة، و500 لكل تابع في الأسرة.

بناء على ما سبق يتم احتساب الحد الأدنى للراتب، وذلك باعتباره مساوي للحد الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الفرد الواحد،

بعد ذلك يتم إضافة الزيادة لكل أسرة، على أن لا يزيد مجموع الاستحقاق عن الحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش، وذلك وفق جدول الحد المانع الذي أقرته وزارة الموارد لبشرية.

متى صرف راتب رمضان للضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صبيحة يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022، وبدأت تتضح بعض المطالبات بالعمل على تقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين لدعم وزارة الموارد البشرية، وأن يكون موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.

رابط وطريقة تحديث البيانات مستفيدي الضمان المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

طريقة والية تحديث البيانات لمستفيدي الضمان المطور على رابط موقع منصة الدعم والحماية، حيث نوهت وزارة الموارد البشرية إلى ضرورة تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير في البيانات التي تم تسجيلها سابقاً، وذلك في حال زيادة الدخل عما سبق تسجيله، أو الحصول على فرصة عمل أفضل براتب أعلى، وكذلك في حال زيادة تابع إلى ألأسرة كإضافة مولد جديد، أما عن طريقة تحديث البيانات فتتم وفق الخطوات التالية:

زبارة رابط الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور .

. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ستفتح لك صفحة بياناتك.

قم بإدخال أو تعديل البيانات الخاصة بك.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح والبيانات تشمل “الاسم – اللقب – الحالة الاجتماعية وغيرها”.

اضغط على أيقونة التالي.

أدخل حسابك البنكي عن طريق إضافة رقم الأبيان واسم البنك الذي تم فتح الحساب به

ثم اضغط على التالي.

يمكنك تعديل وتحديث البيانات الخاصة بك كرقم الهاتف الجوال أو محل الإقامة أو أي تغير في الدخل.

الضغط علي التأكيد.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال تُفيد بأنك قمت بتحديث بيناتك بنجاح.

شروط استحقاق راتب الضمان الجديد

زوجة أو أرملة أو مطلقة المواطن السعودي، ولديها إقامة سارية المفعول مع أولادها.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

إقامة ساري المفعول لـ “أبناء الأرملة أو المطلقة” من زوج غير سعودي.

الأيتام غير القادرين “عقلياً أو جسدياً” على العمل.

الأرامل والمطلقات الغير قادرين على العمل بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية.

شروط الأهلية وحالات أيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطور

عدم استيفاء شرط من شروط الأهلية.

حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي قمت بتسجيلها.

في حال أي تغير في البياتات المُحددة للأهلية ولم يقم المستفيد بتحديث تلك البيانات خلال 30 يومًا.

إثبات عدم التزام المستفيد ببرامج وخطة التأهيل.

الإقامة الدائمة بأحد دور الإيواء الحكومية.

تخلي المستفيد برغبته عن المعاش

في حالة وفاة المستفيد.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

وبذلك نكون قد قمنا بشرح أهم المعلومات التي تخص برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التسجيل وتحديث البيانات وتعديلها على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر الماضي 2021، كما شرحنا شروط الأهلية وحالات أيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطورـ واستخدام حاسبة الضمان لمعرفة قيمة الراتب وحسابه.